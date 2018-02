Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Deutschland-Express vor Willi Denifl ©

Es war der der Tag der deutschen Kombinierer. Im Bewerb auf der Großschanze feierte sie gleich einen dreifachen Erfolg. Gemeinsam vollzogen Johannes Rydzek, Fabian Riessle und Eric Frenzel eine sehenswerte Aufholjagd. Unwiderstehlich zog der Deutschland-Express an allen Konkurrenten, auch den dem nach dem Springen führenden Akito Watabe, vorbei. Gold ging im Sprint an Rydzek, Silber an Riessle, Bronze an Frenzel.

Gold für Rydzek Foto © (c) AP (Kirsty Wigglesworth)

Die Ausgangsposition war für die Österreicher nicht einfach. Denn das Springen hätte besser sein können. Willi Denifl war mit einem Satz auf 137,5 Meter noch der Beste, seine Laufqualitäten waren dann aber doch nicht gut genug, um den dritten Platz nach dem Springen auch verteidigen zu können. Ein achter Platz war aber durchaus achtbar.

"Heute hätte es mir bald die 'Haxen' ausgezogen, ich habe so einen schnellen Ski gehabt, das war ein Wahnsinn." Bernhard Gruber

Lukas Klapfer, der Bronze-Gewinner des Auftakt-Bewerbs, sprang

als Zehnter gut, doch der Rückstand von einer halben Minute auf die

gemeinsam Tempo machenden Deutschen erwies sich als zu groß. So kam der Steirer als Neunter (+1:22,8 Min.) ins Ziel. Zufrieden war er

nicht. "Ich habe in der ersten Runde Gas gegeben und muss mir

eingestehen, dass ich noch nicht in der Laufform bin, in der ich

zuvor war", sagte der 31-Jährige, der im Vorfeld Magen-Darm-Probleme

gehabt hatte.

Olympia-Debütant Mario Seidl klassierte sich an der 13. Stelle (1:28,5). Im Vorjahr war er auf dem Weg zu zwei Weltcup-Podestplätzen bester Springer in Pyeongchang gewesen, doch diesmal fehlte ihm jenes tolle Gefühl für die Schanze. "Nach dem Sprung war natürlich ein bisschen Ärger da", sagte der Salzburger zu seinem 14. Halbzeitrang. Alleine laufend bewies er aber gute Laufform und hat den Startplatz im Teambewerb wohl sicher. "Als die Schnellen von hinten gekommen sind, habe ich gut dagegenhalten können", war der 25-Jährige zufrieden.

Ex-Weltmeister Bernhard Gruber hätte nach einem starken Sprung - mit 133,5 Metern gleich weit wie der fünftplatzierte Rydzek - eine ausgezeichnete Ausgangsposition gehabt. Doch der Gasteiner verlor nach der Landung die Balance ("Ich bin zu schmal aufgesprungen") und

stürzte.