Michael Schuen ist für die Kleine Zeitung in Pyeongchang. Er sendet täglich Grüße von den Olympischen Spielen. Lesen Sie hier seinen Brief aus Südkorea!

Grüße aus Pyeongchang von Michael Schuen © KK

Vielleicht haben Sie die Bilder ja schon gesehen. Ja, im „Austria House“ ging es richtig rund. Kein Wunder, wenn es gleich drei Medaillen an einem Tag zu feiern gibt. Und einen müsste man noch mit einer Extra-Medaille auszeichnen: Bernhard Gruber ließ sich dazu überreden, die Gitarre auszupacken, und spielte, bejubelt von Anna Gasser, praktisch dem gesamten Feld der Big-Air-Snowboarderinnen, dem Slalom-Goldenen Andre Myhrer sowie den österreichischen Ski-Herren ein spontanes Konzert. Und das Haus bebte vor Begeisterung.

Vor Begeisterung gebebt haben Kollege S. und ich auch am Abend davor. Weniger wegen einer Medaille, sondern mehr wegen des Essens. „Korean BBQ“ war der Grund der Verzückung. Und was für eins. Dank der Hilfe des World Wide Webs stieß ich auf ein Lokal namens „Wow“ – und das traf auch aufs Essen zu. Sie müssen sich das so vorstellen: Sie kommen in das Lokal und es gibt eine eigene Fleischtheke, fast wie im Supermarkt. Dort gibt es Rindfleisch portioniert, und nicht irgendeines. „Unsere Rinder bekommen garantiert antibiotikafreies Futter, werden hier in Pyeongchang aufgezogen – und vielleicht ist es das beste Fleisch der Welt“, erklärte uns Jean, die das Lokal vor sechs Monaten eröffnete. Davor war sie in Los Angeles daheim, erzählt sie.

Hat man sich das Fleisch ausgewählt, geht es zu Tisch, dort warten schon die Griller, die hier in den Tisch eingelassen sind. Und damit es nicht stinkt, kann man einen Abzug, ähnlich einem Staubsauger, von oben herab bis nahe an das Fleisch ziehen. Bis das Fleisch fertig ist, gibt es Vorspeisen verschiedener Art, Salate, Gemüse und natürlich Kimchi, das darf hier nie fehlen. Und wenn man Glück hat, dann hat auch eine der Damen Zeit, um alles zu erklären.

Nicht auf Englisch, denn das spricht außer der Chefin hier niemand. Aber es reicht auch die Zeichensprache, um zu erklären, wie man das Barbecue richtig genießt. Das angebratene Fleisch wird nämlich auf ein Salatblatt gelegt, dazu gibt es den ebenso angebratenen Knoblauch, eine Art Grillsauce („Die ist das Wichtigste“, sagt Jean) und noch ein bisschen Gemüse. Und dann geht es los – ich kann Ihnen sagen: ein Genuss, fast so wie Gold.

Herzlichst, bis morgen

Michael Schuen

