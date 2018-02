Facebook

Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang sind Geschichte. © (c) APA/AFP/FRANCOIS-XAVIER MARIT (FRANCOIS-XAVIER MARIT)

Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, beendete am Sonntag offiziell die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. "Danke für eure Sportlichkeit, danke für euer Fair Play, wir haben gezeigt, dass Sport Brücken bauen kann", rief Bach den Athleten zu. Gleichzeitig lud er die "Jugend der Welt" zu den XXIV. Winterspielen 2022 nach Peking ein.

Das Großereignis hat dem ÖOC-Team 14 Medaillen, fünf in Gold, drei in Silber und sechs in Bronze gebracht. Im von den Norwegern gewonnenen Medaillenspiegel belegte man Rang zehn. Österreichs Fahnenträgerin bei der Schlussfeier war Rodlerin Madeleine Egle, Bronzemedaillengewinnerin mit der Team-Staffel. Es marschierten 30 Sportler mit, darunter die Snowboarder, Bobfahrer, Eiskunstläufer und Ski-Crosser, sowie 35 Betreuer. Die Alpinskifahrer rund um Michael Matt und Katharina Gallhuber, die am Samstag Teamsilber erobert hatten, traten bereits die Heimreise an.

Die russische Abordnung durfte nach zwei Dopingfällen erneut nur unter der olympischen Flagge einziehen. Die Suspendierung Russlands durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) soll erst aufgehoben, wenn alle weiteren Doping-Proben von Pyeongchang als negativ bestätigt werden. Dies kann noch Monate dauern.

Die Schluss-Show war ein bunter Strauß aus Musik, Tanz, Lichtshow und Feuerwerk. Nach der Medaillenvergabe zeigten Tänzer unter dem Titel "Achse einer neuen Zeit" eine moderne Choreographie, die mit Medienkunst vermischt war. Die Choreographie sollte den freien Willen des Menschen und die Geburt einer neuen Zeit symbolisieren. Es folgte ein K-Pop-Einlage mit der Rapperin CL, die am Ende des Stücks in einem versenkbaren Teil der Arena verschwand. Danach kamen die griechische Nationalhymne und die olympische Hymne. Die Olympischen Spiele in Bildern: Tag für Tag - was in Pyeongchang passiert ist Freitag, 9.2.: Südkoreas Staatsoberhaupt Moon Jae-in erklärt die XXIII. Winterspiele um 21.42 Uhr Ortszeit für eröffnet. Die farbenfrohe, von Popmusik und einer bunten Lichtershow begleitete Eröffnungszeremonie, bei der die Salzburger Ski-Olympiasiegerin Anna Veith gemeinsam mit rund 30 Aktiven die 105 Athleten umfassende ÖOC-Delegation als Fahnenträgerin repräsentiert, steht unter dem Motto "Frieden in Bewegung". Emotionaler Höhepunkt ist der mit viel Applaus versehene gemeinsame Einmarsch der süd- und nordkoreanischen Sportler. (c) APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND (JONATHAN NACKSTRAND) Samstag, 10.2.: Der Langläuferin Charlotte Kalla ist es vorbehalten, die erste Goldmedaille in Südkorea zu erobern. Die Schwedin setzt sich im Skiathlon über je 7,5 km klassisch und Skating in einer Solo-Zielankunft durch. Die Salzburgerin Teresa Stadlober holt mit dem siebenten Platz ihre beste Olympia-Platzierung. Weit weniger gut läuft es für die rot-weiß-roten Skispringer. In einer Windlotterie auf der Normalschanze landet Stefan Kraft beim Sieg des Deutschen Andreas Wellinger als bester Österreicher auf dem enttäuschenden 13. Platz. Den Glanzpunkt des Tages aus heimischer Sicht setzt Rodler David Gleirscher, der nach den ersten zwei von vier Durchgängen den zweiten Platz belegt. Short-Track-Athlet Lim Hyo-jun sichert Gastgeber Südkorea das erste Gold. (c) APA/AFP/FRANCK FIFE (FRANCK FIFE) Sonntag, 11.2.: David Gleirscher schafft die Sensation und gewinnt völlig überraschend Österreichs erste Goldmedaille in Südkorea und krönt sich damit zum ersten rot-weiß-roten Olympiasieger in dieser Disziplin seit 50 Jahren. Weniger Glück hat Biathlet Julian Eberhard, der im Sprint als Vierter das Podium nach einem Stockbruch um gerade einmal 0,7 Sekunden verpasst. Kein Edelmetall wird vorerst in der alpinen Königsdisziplin vergeben: Die Herrenabfahrt muss wegen starken Windes rund drei Stunden vor Start auf Donnerstag verschoben werden. (c) APA/AFP/MARK RALSTON (MARK RALSTON) Montag 12.2.: Das Wetter-Pech bleibt den Veranstaltern treu. Der Riesentorlauf der Damen muss wie die Herrenabfahrt auf Donnerstag, den 15. Februar verschoben werden. Der Wind trübt auch den Slopestyle-Bewerb der Damen. In einer grenzwertigen Konkurrenz mit vielen Stürzen landet Mitfavoritin Anna Gasser auf dem 15. Platz. Laura Dahlmeier avanciert mit ihrer Goldmedaille in der Biathlon-Verfolgung zur ersten Doppel-Olympiasiegerin von Pyeongchang. (c) APA/AFP/FRANCK FIFE (FRANCK FIFE) Dienstag, 13.2.: Im dritten Anlauf funktioniert die Durchführung des ersten Alpin-Rennens endlich. Die Herren-Kombination bringt Österreich den zweiten Olympiasieg und die Vollendung von Marcel Hirschers Karriere. Der 28-jährige Salzburger profitiert beim Gewinn seiner ersten olympischen Goldmedaille von einem starken Lauf auf einer verkürzten Abfahrt. Mit Bestzeit im Slalom erobert Hirscher nach Silber im Sotschi-Slalom 2014 sein zweites Edelmetall im Zeichen der fünf Ringe und fügt seiner beeindruckenden Trophäensammlung das letzte fehlende Puzzlestück hinzu. (c) APA/AFP/MARTIN BERNETTI (MARTIN BERNETTI) Mittwoch, 14.2.: Österreich komplettiert den Medaillensatz. Zunächst erobert Lukas Klapfer im Einzelbewerb der nordischen Kombinierer von der Normalschanze Bronze, dann revanchieren sich die Rodel-Doppelsitzer Peter Penz und Georg Fischler mit Silber für die Schmach in Sotschi, wo sie mit einem fehlerhaften zweiten Lauf alle Chancen auf Edelmetall vergeben hatten. US-Superstar Shaun White sichert sich seine dritte Goldmedaille nach 2006 und 2010. In einem hochklassigen Finale der Halfpipe-Konkurrenz sorgt der Freestyle-Snowboarder für die 100. Goldmedaille der USA bei Winterspielen. Weiter warten heißt es bei den Alpinen: Der Damen-Slalom muss wegen zu starken Windes um zwei Tage verschoben werden. (c) APA/AFP/CHRISTOF STACHE (CHRISTOF STACHE) Donnerstag, 15.2.: Ohne Medaille für Österreich geht das erste Alpin-Doppel über die Bühne. Die Herren-Abfahrt entscheidet Aksel Lund Svindal vor Landsmann Kjetil Jansrud und dem Schweizer Beat Feuz für sich. Bei den Damen setzt sich Mikaela Shiffrin im Riesentorlauf die Krone auf. Dass Österreich doch nicht leer ausgeht, liegt an der Rodelstaffel und Biathlet Dominik Landertinger im Einzelbewerb über 20 km: Beide holen Bronze. Kritik hagelt es an der Snowboard-Cross-Strecke. Zu schnell sei der Kurs und zu weit gingen die Sprünge: Markus Schairer bricht sich bei einem Sturz den fünften Halswirbel. (c) APA/AFP/JAVIER SORIANO (JAVIER SORIANO) Freitag, 16.2.: Der Super-G der Herren bringt den zweiten ÖSV-Sieg im dritten Alpin-Rennen der Herren. Matthias Mayer gewinnt nach dem Abfahrtssieg in Sotschi 2014 die zweite Goldmedaille bei Olympischen Spielen. Katharina Gallhuber komplettiert mit Bronze im Slalom den rot-weiß-roten Freudentag bei den Alpinen. Janine Flock beendet ihren ersten Wettkampftag auf Platz zwei. Der Schweizer Dario Cologna feiert über die 15 Kilometer seinen dritten Olympiasieg in Serie auf dieser Strecke. (c) APA/AFP/MARTIN BERNETTI (MARTIN BERNETTI) Samstag, 17.2.: Anna Veith sieht lange wie die sichere Siegerin im Super-G aus, auch die Salzburgerin glaubt noch während des Rennens an ihre erfolgreiche "Titelverteidigung". Doch Ester Ledecka schnappt Veith mit Startnummer 26 den Sieg um eine Hundertstel weg. Die Tschechin ist zweifache Snowboard-Weltmeisterin. Flock vergibt im vierten Durchgang ihre Medaillenchance. Mit nur der zehntbesten Laufzeit rutscht die Tirolerin noch von Platz eins auf den vierten Rang. Auf Bronze fehlen 2/100. Auch Skispringer Michael Hayböck geht von einem Podestplatz in den entscheidenden Durchgang. Im Bewerb auf der Großschanze fällt der Oberösterreicher allerdings vom zweiten auf den sechsten Platz zurück. Marit Björgen gewinnt mit Norwegens Staffel ihre siebente Olympia-Goldmedaille und ist damit die erfolgreichste Winterspiel-Teilnehmerin. (c) APA/AFP/JAVIER SORIANO (JAVIER SORIANO) Sonntag,18.2.: Marcel Hirscher wird seiner Favoritenrolle im Riesentorlauf gerecht und holt sich mit 1,27 Sekunden Vorsprung auf Henrik Kristoffersen scheinbar mühelos seine zweite Goldmedaille in Südkorea. Vanessa Herzog fehlen als Vierter über 500 m nur 0,17 Sekunden auf Bronze. (c) APA/AFP/MARTIN BERNETTI (MARTIN BERNETTI) Montag, 19.2.: Österreichs Adler vergeben als Vierte im Teamspringen auch die letzte Chance auf Edelmetall und bleiben erstmals seit 2002 ohne Medaille. Anna Gasser bestätigt in der Qualifikation als Beste ihre Favoritenstellung im Big Air. Der Bronzemedaillengewinner im Mixed-Curling, Alexander Kruschelnitzki, bringt die Olympischen Athleten aus Russland (OAR) mit Meldonium-Doping in Verruf. (c) AP (Kirsty Wigglesworth) Dienstag, 20.2.: Martin Fourcade fixiert als Schlussläufer den Sieg der französischen Mannschaft. Der Top-Biathlet kürt sich damit zum ersten Dreifach-Olympiasieger in Pyeongchang. Zudem wird er mit seiner insgesamt fünften Goldmedaille erfolgreichster Olympionike seines Landes. Die deutschen Kombinierer Johannes Rydzek, Fabian Rießle und Eric Frenzel feiern im Einzelbewerb von der Großschanze einen Dreifacherfolg. (c) APA/AFP/FRANCK FIFE (FRANCK FIFE) Mittwoch, 21.2.: Sophia Goggia wird die erste italienische Abfahrts-Olympiasiegerin. Die 25-Jährige setzt sich vor Ragnhild Mowinckel aus Norwegen und Co-Favoritin Lindsey Vonn aus den USA durch. Die 15-jährige Eiskunstläuferin Alina Sagitowa (OAR) stellt mit 82,92 Punkten einen neuen Kurzprogramm-Weltrekord auf. Im Ski Cross setzt sich der Kanadier Brady Leman durch. Wie bei den Snowboardern stößt auch bei den Skifahrern die Strecke nach vielen Stürzen und schweren Verletzungen auf heftige Kritik. (c) APA/AFP/MARTIN BERNETTI (MARTIN BERNETTI) Donnerstag, 22.2.: Im Big Air folgt die Entschädigung für Anna Gasser für die Enttäuschung im Slopestyle. Die Kärntnerin setzt sich souverän durch und fixiert Österreichs fünfte Goldmedaille. Seiner favorisierten Stellung hingegen nicht gerecht wird Marcel Hirscher. Der Doppel-Olympiasieger scheidet im Slalom bereits im ersten Durchgang aus. Michael Matt rutscht nach einem Einfädler des Halbzeitführenden Henrik Kristoffersen aus Norwegen als Dritter noch auf das Podium. Gold geht an den Schweden Andre Myhrer. Österreichs dritte Medaille des Tages holen Wilhelm Denifl, Lukas Klapfer, Bernhard Gruber und Mario Seidl mit Bronze im Teambewerb der nordischen Kombinierer. Die Olympischen Athleten aus Russland verlieren aufgrund des Dopingfalls von Kruschelnitzki ihre Bronze-Medaille aus dem Mixed-Curling-Bewerb. (c) APA/AFP/CHRISTOF STACHE (CHRISTOF STACHE) Freitag,23.2.: Österreichs Biathleten verpassen in der Staffel als Vierte den Sprung auf das Podest. Eiskunstläuferin Sagitowa erobert die erste Goldmedaille für Russlands Athleten. Die deutschen Eishockeyherren sorgen indes für eine der größten Sensationen in Südkorea. Mit einem Halbfinalsieg gegen Kanada ziehen sie erstmals in ein olympisches Endspiel ein. (c) APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND (JONATHAN NACKSTRAND) Samstag, 24.2.: Österreich holt zum Abschluss der Alpin-Bewerbe Silber bei der Premiere der Teambewerbs. Damit steuern die Alpinen sieben der insgesamt 14 ÖOC-Medaillen (5 Gold/3 Silber/6 Bronze) bei. Die Tschechin Ester Ledecka gewinnt ihre zweite Goldmedaille. Nach der Sensation im Super-G kommt es im Parallel-Riesenslalom der Snowboarder jedoch weit weniger überraschend. Sie ist damit eine von nur fünf Sportler oder Sportlerinnen in der Geschichte der Winterspiele, die Olympiasieger in zwei verschiedenen Sportarten geworden sind. Als erste Frau schaffte sie dieses Kunststück jedoch bei denselben Winterspielen. Mit der Bob-Pilotin Nadeschda Sergejewa wird ein weiteres Teammitglied der Olympischen Athleten aus Russland des Dopings überführt. (c) APA/AFP/DIMITAR DILKOFF (DIMITAR DILKOFF) Sonntag, 25.2.: Ein Blackout kostet Langläuferin Teresa Stadlober eine Medaille im abschließenden Olympia-Bewerb über 30 km klassisch. Die 25-jährige Salzburgerin biegt an zweiter Stelle liegend nach etwas mehr als 20 km kurzzeitig in die falsche Schleife ab und landet am Ende nur auf Platz neun. Gold sichert sich in souveräner Manier die Norwegerin Marit Björgen, die damit Geschichte schreibt: Nach ihrem achten Olympiasieg führt die 37-Jährige die Wertung der erfolgreichsten Winterspiel-Teilnehmer mit acht Mal Gold, vier Mal Silber und drei Mal Bronze an. Norwegen stellt mit insgesamt 14 Gold-, 14 Silber- sowie 11 Bronze-Medaillen einen neuen Winterspiele-Rekord auf. Russland bejubelt zwar den Gewinn des Eishockey-Finales, bleibt wegen des Doping-Skandals über das Ende der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang hinaus suspendiert. Damit dürfen die OAR-Aktiven bei der Schlussfeier nicht mit der eigenen Landesfahne ins Olympiastadion einmarschieren. Rodlerin Madeleine Egle, Bronzemedaillengewinnerin mit der Team-Staffel, führt Österreichs Delegation bei der Abschiedszeremonie an. (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) 1/17

Die XXIV. Olympischen Winterspiele werden von 4. bis 20. Februar 2022 in Peking stattfinden. Damit wird die chinesische Metropole die erste Stadt sein, die Sommer- und Winterspiele beherbergt haben wird. In Pyeongchang folgen nun noch vom 9. bis 18. März die XII. Paralympischen Winterspiele der Sportler mit körperlichen Beeinträchtigungen.