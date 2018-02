30 Athleten und 35 Betreuer werden an der Abschlussfeier bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Für den ÖOC wird Rodlerin Madeleine Egle die Fahne tragen.

Madeleine Egle © GEPA pictures

Rodlerin Madeleine Egle, Bronzemedaillengewinnerin mit der Team-Staffel, wird die österreichische Delegation bei der Schlussfeier der 23. Olympischen Spiele in Pyeongchang am (heutigen) Sonntag anführen. Die 19-Jährige ist als Einzige von den Medaillengewinnern aus dem ÖOC-Team noch in Südkorea.

30 österreichische Athleten und 35 Betreuer werden an der Schlussfeier teilnehmen.

Langläuferin Teresa Stadlober hätte am Sonntag im abschließenden 30-km-Klassikrennen noch die Chance gehabt, sich zu empfehlen. Auf Medaillenkurs liegend bog sie aber kurzzeitig in die falsche Schleife ab, verlor viel Zeit und wurde letztlich Neunte.