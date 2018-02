Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mario Seidl, Bernhard Gruber, Lukas Klapfer und Wilhelm Denifl bekamen ihre "Bronzene" überreicht © APA/AFP/DIMITAR DILKOFF

Gleich vier österreichische Aktive haben am Freitag bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang Bronze-Medaillen erhalten. Das Team der Nordischen Kombinierer mit Wilhelm Denifl, Markus Klapfer, Bernhard Gruber und Mario Seidl wurde am frühen Abend (Ortszeit) für seine Leistung im Teambewerb am Vortag von der Großschanze ausgezeichnet. Es ist Österreichs fünfte Olympia-Team-Medaille en suite.

"Es war jetzt echt unglaublich schön", sagte Schlussläufer Seidl nach der Zeremonie im ORF-Interview. "Der Moment, in dem dir die Medaille um den Hals gehängt wird, ist unglaublich schön. Ich habe es genossen." Für Klapfer war es nach Normalschanzen-Einzelbronze der zweite Podestplatz bei diesen Spielen. Für den Steirer war die Ehrung aber deswegen nicht "business as usual": "Es ist ganz anders, nicht zu vergleichen. Man kann die Freude teilen." Pyeongchang 2018: Bronze für Kombinierer (c) APA/AFP/DIMITAR DILKOFF (DIMITAR DILKOFF) (c) APA/AFP/DIMITAR DILKOFF (DIMITAR DILKOFF) (c) APA/AFP/DIMITAR DILKOFF (DIMITAR DILKOFF) (c) AP (Charlie Riedel) (c) APA/AFP/DIMITAR DILKOFF (DIMITAR DILKOFF) (c) AP (Charlie Riedel) 1/6

Die Medaillen wurden vom italienischen IOC-Mitglied Ivo Ferriani, Präsident des Bob- und Skeleton-Weltverbandes (IBSF), und dem deutschen FIS-Council-Mitglied Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) übergeben. U.a. eben auch an Gruber. "Es ist eine ganz spezielle Emotion. Ich habe oben schon ein wenig mit den Tränen zu kämpfen gehabt", gestand der 35-Jährige ein.

Für Denifl, mit 37 Jahren der Älteste des rot-weiß-roten Quartetts, war die Medaillenvergabe im hohen Sportler-Alter ein spezieller Höhepunkt. "Es bedeutet mir sehr viel. Es war wahrscheinlich meine letzte Gelegenheit. Die genutzt zu haben, ist richtig cool." Bei der "Flower Ceremony" am Donnerstag im Stadion hatte es die erste kleine Siegerehrung gegeben. "Jetzt haben wir eine Nacht drüber schlafen können. Heute das noch einmal erleben zu dürfen, das ist richtig, richtig cool."