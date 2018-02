Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marcel Hirscher © APA/ÖOC/ERICH SPIESS

Österreich steht schon vor dem letzten Alpinski-Bewerb der Olympischen Winterspiele als erfolgreichste Alpin-Nation in Pyeongchang fest. Nach zehn von elf Wettkämpfen führen die ÖSV-Sportler mit dreimal Gold (2 x Marcel Hirscher, Matthias Mayer), einmal Silber (Anna Veith) und zweimal Bronze (Katharina Gallhuber, Michael Matt) die Medaillenwertung vor Schweden (2 x Gold) an.

Den Abschluss der Alpin-Bewerbe bildet am Samstag (3.00 Uhr) der Mixed-Teambewerb, an dem für Österreich Stephanie Brunner, Katharina Gallhuber, Katharina Liensberger, Manuel Feller, Michael Matt und Marco Schwarz teilnehmen.

In Sotschi 2014 waren die ÖSV-Alpinen mit drei Gold-, vier Silber- und zwei Bronzemedaillen ebenfalls die Nummer eins gewesen. In Vancouver 2010 dagegen war die Ausbeute mit einmal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze und Platz fünf in der Alpin-Wertung hinter Deutschland, USA, Schweiz und Norwegen enttäuschend gewesen.

Alpiner Medaillenspiegel Gold Silber Bronze Gesamt 1. Österreich 3 1 2 6 2. Schweden 2 - - 2 3. Norwegen 1 4 1 6 4. Schweiz 1 3 2 6 5. USA 1 1 1 3 6. Italien 1 - 1 2 7. Tschechien 1 - - 1 8. Frankreich - 1 2 3 9. Liechtenstein - - 1 1