Silber in Vancouver 2010, Bronze in Sotschi 2014. In Pyeongchang peilt das österreichische Biathlon-Team der Herren erneut eine Olympia-Medaille in der Staffel an. Simon Eder, Dominik Landertinger, Julian Eberhard und dessen Bruder Tobias Eberhard sind für das Rennen am Freitag (12.15 Uhr/live ORF) fix, Letzterer wurde in einer internen Qualifikation ermittelt. Sven Grossegger und David Komatz waren auch Kandidaten für einen Start. Der Kreis der Anwärter auf Edelmetall ist groß.

Als Quartett waren die ÖSV-Skijäger zuletzt oft für Edelmetall gut. Bei der Heim-WM in Hochfilzen gab es 2017 Bronze, da waren Landertinger, Eder und Julian Eberhard schon dabei. Im Weltcup hatte es in dieser Saison bisher nicht nach Wunsch geklappt, aus diversen Gründen war nie die beste Mannschaft am Start.

Bei den XXIII. Winterspielen befinden sich die stärksten Athleten aber in Topform - das nährt die Hoffnung. "Wir sind sicher zu den Favoriten zu zählen, ich bin positiv", erklärte Eder. Der Vierte von Sotschi hätte diesmal gerne selbst eine Einzelmedaille geholt. "Aber für das Team war es sehr wichtig, dass Landi (Dominik Landertinger, Anm.) die Aufgabe gelöst hat. Das nimmt auch etwas Druck von der Staffel, weil es immer wichtig ist, dass es bei einem Großereignis eine Medaille gibt."

Die üblichen Verdächtigen sind zu favorisieren

ÖSV-Co-Trainer Ludwig Gredler nannte Deutschland, Frankreich und Weltmeister Norwegen als Topfavoriten. Auch die Italiener seien stark, Schweden, Tschechien und die Ukraine auch nicht zu unterschätzen, sagte der frühere Biathlet.

Bronzemedaillengewinner Landertinger nahm jedoch schon vorher Druck vom künftigen Teampartner. "Es haben schon alle drei sehr gute Staffelleistungen gebracht. Und es hat kein Land vier Fourcades." Martin Fourcade ist mit bisher drei Goldmedaillen (Verfolgung, Massenstart, Mixed-Staffel) der Star der Biathlon-Bewerbe in Südkorea.

Der Franzose könnte mit einem weiteren Erfolg sogar der Star der gesamten Spiele werden. Ole Einar Björndalen hatte 2002 Gold in allen vier damaligen Bewerben geholt, Fourcade hatte diesmal zwei Chancen mehr.

Bei Julian Eberhard sind aufgrund der Belastungen Muskelbeschwerden im Rücken aufgetreten. Doch der Vierte des Sprints gab Entwarnung. "In der Mixed-Staffel hat es sich gut angefühlt, das ist kein großes Thema. Mein Fokus ist voll auf das Rennen gerichtet."