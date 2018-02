Facebook

Sven Kramer und Co übertrieben beim Feiern ihrer Medaille © AP (John Locher)

Eine Feier-Panne im Niederlande-Haus hat in der Nacht auf Donnerstag die Niederländer peinlich berührt. Die Ehrung für die Bronzemedaille des Verfolgungsteams mit Eisschnelllauf-Star Sven Kramer, Jan Blokhuijsen, Koen Verweij und Patrick Roest endete in Pyeongchang mit der Verletzung von zwei südkoreanischen Besucherinnen.

Auf der Bühne des voll besetzten Festsaals hatten die vier Aktiven eine übergroße runde Medaillenplatte erhalten, die sie dann aus Jux in das Publikum warfen. Die Platte landete unsanft in der Menge. Zwei Frauen wurden verletzt. Mit blutendem Gesicht wurde eine der Südkoreanerinnen in ein Krankenhaus gebracht, die andere wurde vor Ort behandelt. Kramer und seine Teamkollegen entschuldigten sich sofort bei den Betroffenen.

Nach jeder Oranje-Plakette werden dort die Medaillengewinner mit einer Show-Zeremonie geehrt. Am Mittwoch war das Fest von Tumulten der Fans begleitet. Zahlreiche Gäste machten so viel Lärm, dass die erste Ehrung des Abends nur nach deutlicher Ermahnung durch Sven Kramer durchgeführt werden konnte.