Teresa Stadlober © GEPA pictures

Für Österreichs zwei Sprint-Teams ist am Mittwoch bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang schon im Halbfinale das Aus gekommen. Beide Langlauf-Duos waren mit dem Ziel, das Finale der Top Ten zu erreichen angetreten, beide mussten bei der Entscheidung zuschauen. Lisa Unterweger/Teresa Stadlober belegten Rang 15, Bernhard Tritscher/Dominik Baldauf wurden 17.

Da sich jeweils nur die Top 2 pro Semifinale sowie die sechs weiteren Zeitschnellsten qualifizieren, reichte es für die ÖSV-Athleten nicht.

Für Österreichs Langlauf-Aushängeschild Teresa Stadlober diente das Rennen auch zur Vorbereitung für ihr 30-km-Rennen am Sonntag. "Ich bin sehr zufrieden. Ich habe schon beim Einlaufen gemerkt, dass die Spannung bei mir gut ist. Das war hier das Rennen, bei dem ich mich am besten gefühlt habe", konstatierte die 25-jährige Salzburgerin gegenüber der APA. "Ich habe beißen können, war sehr aggressiv, hab ein bisserl was gutmachen können. Das war eine gute Vorbereitung für den 30er."

Ziel für den 30er ist unverändert Top 6

Allerdings wäre sie mit der zwei Jahre jüngeren Unterweger schon gerne ins Finale eingezogen. "Ich bin ja schon vier Jahren in Sotschi auch gelaufen, da sind wir Neunte geworden. Es wäre schon schön gewesen. Aber es gibt mir das Selbstvertrauen, was ich noch brauche für den 30er." Stadlobers Ziel: "Immer noch Top 6, das möchte ich erreichen."

Unterweger war unzufrieden, weil sie ihr Rennen mit einem Sturz begonnen hat. "Das war für mich blöd, der Sturz gleich nach den ersten 300 m bei der ersten Kurve", erklärte die Olympia-Debütantin. "Dann habe ich gleich das Loch wieder zugemacht und das hat Körner gekostet, und dafür habe ich auf der zweiten Runde bezahlt. Ich hätte gern mehr dazu beigetragen."

Am Anfang gut dabei

Bei den Herren hatte ihr Semifinale gut begonnen, Tritscher/Baldauf hielten sich bei der 6 x 1,4-km-Schleife bis zur Hälfte in den Top 3. "Ja, wir sind ziemlich gut gestartet, es ist gleich vom Anfang an die Post abgegangen. Wir haben gewusst, man muss gleich von Anfang vorne mitmischen, wenn man eine Chance haben will", sagte Tritscher. Nach einem Missgeschick beim zweiten Wechsel, als Tritscher seinem Teamkollegen bei der Übergabe über die Ski fuhr und Baldauf hinfiel, entstand in der dritten Runde eine kleine Lücke."

Am Ende fiel das Duo noch auf den 8. Vorlauf-Rang zurück. "Ich bin schon enttäuscht. Ich bin noch nicht in Topform, das Finale war trotzdem unser Ziel, auch wenn die Sprintstrecke ziemlich brutal ist."

Tritscher und Hauke nehmen den 50er in Angriff

Den 50-km-Lauf klassisch möchte Tritscher am Samstag - ebenso wie Max Hauke - schon laufen. "Wahrscheinlich schon, das werde ich morgen fix entschieden. Ich bin ziemlich motiviert und möchte ihn unbedingt laufen." Auch wenn es doch kein Einsatz mehr werden wird, bis zu den Olympischen Spielen in Peking plant der 29-Jährige auf jeden Fall noch. "Ich bin in vier Jahren mit 33 für einen Langläufer immer noch im Top-Alter. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr bei der Heim-WM schon wieder da bin, wo ich schon einmal war."

Enttäuscht war Dominik Baldauf auch über seine Formentwicklung. "Bei mir geht es jetzt pünktlich zu den Spielen auch nicht mehr so wie heuer im Dezember und Jänner, das ist bitter. Die ersten zwei Runden habe ich mich gut gefühlt."

Baldauf wird Südkorea nun "so schnell wie möglich", also am Donnerstag, verlassen. "Zwei Wochen da sein, das reicht mir. Ich bin froh, wenn ich wieder österreichische Luft atme."