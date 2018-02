Mit Startnummer fünf nimmt Marcel Hirscher in der Nacht die Jagd auf seine dritte Gold-Medaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang in Angriff.

Marcel Hirscher © APA/HANS KLAUS TECHT

Skirennläufer Marcel Hirscher geht als erster Österreicher am Donnerstag in die Olympia-Entscheidung im Slalom in Yongpyong. Der Salzburger startet die Mission drittes Gold in Südkorea mit der fünf, Michael Matt kommt mit sechs, Marco Schwarz mit neun und Manuel Feller mit zwölf. Der norwegische Hirscher-Herausforderer Henrik Kristoffersen hat die vier ausgefasst.