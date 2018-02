Die Olympischen Spiele sind für Lara Gut beendet. Die Schweizerin verzichtet nach ihrem Sturz in der Abfahrt auf einen Start in der Alpinen Kombination. Sie wolle den weiteren Verlauf der Saison nicht gefährden.

Lara Gut © APA/AFP/MARTIN BERNETTI

Die Schweizerin Lara Gut wird in der alpinen Kombination der Damen bei den Winterspielen in Pyeongchang am Donnerstag nicht teilnehmen. Vor dem zweiten Sprung in der Olympia-Abfahrt erlitt Gut am Mittwoch einen Schlag in das linke Kniegelenk, sie schied daraufhin aus. Die Tessinerin konnte aber noch problemlos ins Ziel fahren.

Die ärztliche Untersuchung am Nachmittag zeigte, dass soweit klinisch beurteilbar, keine wichtige Struktur verletzt wurde. Eine kurze Regenerationsperiode sei aber nötig, um den weiteren Verlauf der Saison nicht zu gefährden, hieß es aus dem Schweizer Team.

Gut musste in der Abfahrt eine weitere Enttäuschung verarbeiten. Im Super-G hatte sie bei ihrem vierten Platz Bronze um einen Hundertstelsekunde verpasst.