Am Dienstag trat erstmals ein weibliches Bob-Gespann aus Jamaika bei den Olympischen Winterspielen an. Der Weg zum Start war jedoch kein einfacher.

Jazmine Fenlator-Victorian und Carrie Russel bei ihrem Olympiadebüt. © (c) APA/AFP/MARK RALSTON (MARK RALSTON)

Vor 30 Jahren debütierte das erste jamaikanische Bob-Team bei den Olympischen Winterspielen. Am Dienstag ging mit Jazmine Fenlator-Victorian und Carrie Russel erstmals ein weibliches Gespann aus dem Karibikstaat an den Start. Die Hürden die dafür zu meistern waren erinnern ein wenig an den Film "Cool Runnings". Kurz vor Olympia gab es einen Streit zwischen dem Verband und der deutschen Betreuerin Sandra Kiriasis. Die Olympiasiegerin von 2006 musste das olympische Dorf sogar verlassen.

Um sicher an den Start gehen zu können, erwarb sogar eine jamaikanische Brauerei den Bob des Damen-Duos. Es war nämlich unklar, ob Jamaika damit an den Start gehen darf, da der Bob eine Leihgabe des BSC Winterberg war und diese nach Ansicht von Kiriasis nur durch ihr Zutun vermittelt wurde.

Sportlich lief es dann auch nicht besonders. Mit Platz 18 nach dem ersten Tag sind die Medaillen in weiter Ferne. Auch Nigeria gab in Südkorea sein Debüt im Bob, als erstes afrikanisches Team.