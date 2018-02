Olympia Dritter Matt hofft auf Edelmetall

Facebook

Michael Matt ist voll fokussiert. © EXPA/JOHANN GRODER

Beim olympischen Slalom will Michael Matt seine eigene Erfolgsgeschichte schreiben und es seinen Brüdern nachmachen. Bei den Winterspielen in Vancouver 2010 gewann Andreas Matt Silber im Ski Cross, vier Jahre später in Sotschi krönte sich Mario Matt zum Olympiasieger im Slalom. Ebenfalls im Slalom geht der Jüngste und einzige noch Aktive Matt-Bruder auf Medaillenjad.

Die Vorbereitung auf die olympischen Spiele lief für den Flirscher nicht gerade ideal. In Kitzbühel und Schladming schied der 24-Jährige aus. Der Saisonstart war mit zwei zweiten und einem vierten Platz jedoch vielversprechend, auch deshalb macht sich der jüngste Matt-Bruder keine Gedanken über fehlenden Rennrhytmus und Form.

Ein gewisser "Abstand von den Ganzen" habe ihm gut getan. "Damit sich der Körper regenerieren und ich mit Freude wieder ins Training und Skifahren gehen kann", erklärt der einmalige Weltcupsieger. Die Chancen stehen also gut, dass bei den dritten Winterspielen in Folge ein Matt eine Medaille gewinnt. "Der Andi hat eine Silberne, der Mario eine Goldene. Sicher wäre es schön, wenn auch ich eine gewinnen würde", sagte Matt.

Countdown is on.... @pyeongchang2018 @olympic_team_austria Ein Beitrag geteilt von Michael Matt (@mattmichi) am Feb 20, 2018 um 2:48 PST