Bei den Paralympics in Pyeonchang werden 13 Aktive des Österreichischen Paralympischen Committees (ÖPC) teilnehmen. Dies gab Präsidentin Maria Rauch-Kallat bei einer Pressekonferenz bekannt.

Claudia Lösch und Roman Rabl gehen für Österreich auf Medaillenjagd. © (c) APA/EXPA/ROLAND HACKL (EXPA/ROLAND HACKL)

Von 9. bis 18. März gehen in Pyeongchang die Paralympics über die Bühne. Österreich wird mit 13 aktiven daran teilnehmen, wie die Präsidentin des Österreichischen Paralympischen Committes (ÖPC) Maria Rauch-Kallat am Dienstag bekanntgab. Bei den Bewerben gehe es neben dem sportlichen Vergleich vor allem um "Respekt und Anerkennung" wie Rauch-Kallat betonte.

Knapp zwei Wochen nach Ende der derzeit stattfindenden Olympischen Witnerspiele werden zehn alpine Skiläufer, acht Männer zwei Frauen, zwei Snowboarder und eine Langläuferin um Medaillen kämpfen. Mit den Skifahrern Claudia Lösch und Markus Salcher sind auch zwei Routiniers im Team. Salcher will nach Doppelgold in Sotschi "mindestens eine Medaille" bei den Spielen ergattern. Für Langläuferin Carina Edlinger sind es die ersten Spiele. Die Doppelweltmeisterin von 2017 will die Aufgabe "locker angehen."

Das ÖPC-Aufgebot: Ski Alpin: Heike Eder, Markus Gfatterhofer, Thomas Grochar, Claudia Lösch, Gernot Morgenfurt, Nico Pajantschitsch, Roman Rabl, Markus Salcher, Simon Wallner, Martin Würz Snowboard: Patrick Mayrhofer, Reinhold Schett Ski Nordisch: Carina Edlinger