Der norwegische Kronprinz Haakon feiert mit seinen Landsleuten. © (c) AP (Christophe Ena)

Nach elf Gold-Medaillen vor den Bewerben am Dienstagabend und Platz eins im Medaillenspiegel kennt die Euphorie in Norwegen keine Grenzen. Der bisherige Rekord von 26 Medaillen wurde bereits übertroffen, das Ziel von 30 Medaillen ist zum Greifen nahe. Der norwegische Kronzprinz Haakon Magnus besuchte deshalb seine Landsleute in Pyeonchang und war bei den Goldmedaillen im alpinen Skisport, Langlauf und Biathlon direkt vor Ort. Am Siegerfoto posierte der Kronprinz in roter Skikleidung mit Kjetil Jansrud und Aksel Lund Svindal.

Den Skandinaviern haben an den letzten Tagen der Olympischen Spiele noch viele Chancen auf Edelmetall, vor allem im Langlauf. Marit Björgen hat noch zwei Chancen um ihren achten Olympiasieg zu holen, damit wäre sie die Nummer eins bei Winterspielen.