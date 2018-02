Eine ungewöhnliche Vorbereitung durchliefen die Nordischen Kombinierer des US-amerikanischen Teams. Im Sommer bereiteten sie sich in einem Parkhaus in Planica auf die Olympischen Winterspiele vor.

Bryan Fletcher ist von der Skihalle in Planica begeistert. © Michael Probst

Da es im Sommer ja bekanntlich wenig Schnee gibt, gingen die Nordischen Kombinierer des US-Skiteams ungewohnte Wege. Man trainierte in der Skihalle in Planica. Was zuerst wie ein normales Trainingslager aussieht, entpuppt sich nach näherer Betrachtung als Kuriosum. Die Halle in Planica ist nicht nur ein Trainingscenter mit Natur- und Kunstschnee, viel mehr ist es auch ein einfaches Parkhaus. "Es ist als würde man in einen gigantischen Kühlschrank gehen", erklärt der US-Amerikaner Bryan Fletcher.

Der unterirdische Skitunnel mit einer 800 Meter Loipe wird auf 0 Grad Celsius heruntergekühlt um winterliche Verhältnisse zu schaffen. Bei der Schneebeschaffung gehen die Slowenen einen nachhaltigen Weg. "Wir nützen den Schnee dreimal", sagt Jelko Gros, Manager der Skihalle. Von der Skisprungschanze im Winter kommt der Schnee im Sommer in den klimatisierten Ski-Tunnel und im Winter darauf wieder auf die Langlaufloipe. "Es ist einfach eine geniale Idee", findet Flechter.