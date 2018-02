Ramona Siebenhofer stieg mit Trainingsbestzeit zur Geheimfavoritin für die Damen-Abfahrt auf. Die ÖSV-Athleten greifen im Großschanzenbewerb der nordischen Kombination und in der Mixed-Staffel im Biathlon an. Der Damen-Zweierbob startet am Nachmittag in die Spiele.

Klapfer, Gruber, Seidl und Denifl (von links) bilden das ÖSV-Kombiniererteam © (c) APA/EXPA/SEBASTIAN PUCHER (EXPA/SEBASTIAN PUCHER)

Siebenhofer legte Bestzeit hin

Ramona Siebenhofer hat sich mit Bestzeit im Abschlusstraining endgültig zur Geheimfavoritin für die Olympia-Damenabfahrt am Mittwoch (3.00 Uhr MEZ) in Jeongseon gemacht. Allerdings beging die Steirerin bei ihrer Bestzeit-Fahrt in 1:40,67 Min. vor Michelle Gisin (SUI) und Nadia Fanchini (ITA) wie die viertplatzierte Lindsey Vonn einen Torfehler. Zweitbeste Österreicherin wurde Ricarda Haaser als Zehnte, die Tirolerin startet aber nur in der Kombination am Donnerstag. Nicole Schmidhofer landete hinter Stephanie Venier (14.) auf Platz 20 und klagte über einen Hexenschuss. Cornelia Hütter stürzte im oberen Teil, fuhr aber dennoch ins Ziel. Die Steirerin hatte danach Daumenschmerzen.

Heutige Bewerbe mit österreichischer Beteiligung

Nordische Kombination

Österreichs Kombinierer sind nach der Bronzenen von Lukas Klapfer auf der Normalschanze heute (11 Uhr bzw. 13.45 Uhr) auf der Großschanze im Einsatz. Mit dabei sind neben Klapfer auch Willi Denifl, Bernhard Gruber und Mario Seidl. Der Langlaufbewerb wird über zehn Kilometer ausgetragen.

Biathlon

Sieben von zehn Bewerben haben die Biathleten bei den XXIII. Olympischen Winterspielen in Pyeongchang bereits absolviert. Heute geht es in die Staffel-Bewerbe, den Anfang macht die Mixed-Konkurrenz (12.15 Uhr MEZ). Es folgen am Donnerstag und Freitag noch die Damen- bzw. Herren-Staffel. Eine Medaille haben die ÖSV-Biathleten schon im Sack, Dominik Landertinger holte im Einzelbewerb Bronze.

Bob

Einen Bewerb mit rot-weiß-roter Beteiligung liefert der Dienstag-Nachmittag in Pyeongchang. Da gehen die ersten zwei von vier Läufen im Damen-Zweierbob (12.50 Uhr bzw. 14.01 Uhr) in Szene. Mit dabei sind die Österreicher-Duos Katrin Beierl/Victoria Hahn und Christina Hengster/Valerie Kleiser.

Zudem gibt es noch weitere Wettkämpfe ohne österreichische Beteiligung: Hier erhalten Sie einen Überblick über alle Bewerbe.

