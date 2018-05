Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stimmungsgaranten "Pizzera & Jaus" © Ulrike Rauch

Nicht nur die Formel 1 selbst ist in dieser Saison spannend. Gespannt warten die Fans auch immer auf die Information, welche Bands bei dem Motorsportereignis in Spielberg auf der Bühne stehen.

Das "Geheimnis" wurde nun gelüftet: Internationale und nationale Größen werden abseits der Rennstrecke für Stimmung sorgen. Draunter mit "Sunrise Avenue" eine Band, die schon 2014 in Spielberg für Begeisterung sorgte. Die Finnen werden am 30. Juni mit ihren Hits von "Hollywood Hills" bis "Fairytale Gone Bad" den Motoren- und Musikfans einheizen.

Auf ihre Kosten kommen aber auch Austropop-Liebhaber. STS-Mitglied Gert Steinbäcker bringt nicht nur alte STS-Hymnen a la "Großvater" auf die Bühne, sondern auch Lieder seines Soloalbums "Ja eh".

Ein Garant für beste Unterhaltung sind "Pizzera & Jaus", die das musikalische Programm mit "Eine ins Leben" oder "Hooligans" abrunden werden.

Den Fans will man am heurigen Formel 1- Wochenende, 29. Juni bis 1. Juli, auch ein buntes Rahmenprogramm bieten. So wird der "Holiday Grand Prix" für die ganze Familie geboten: mit Legends Parade, Autogrammstunden, Stunt Shows und vielem mehr. Kinder bis 14 Jahren kommen in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos auf die Rennstrecke.

Alle Details zum Formel 1-Wochenende unter www.projekt-spielberg.com.