Gegen den Willen von Ferrari setzen vier Teams, angeführt von Mercedes, in einer Abstimmung neue Aerodynamik-Regeln in der Formel 1 durch. Die Italiener können aber noch zurückschlagen.

Laut Focus Online hat die Formel-1-Kommission am Montag überraschend von vielen lange ersehnten Änderungen am Reglement für die nächste Saison zugestimmt. Ein Aerodynamik-Paket von FIA und Liberty Medias, das das Überholen erleichtern soll, wurde in einer Online-Abstimmung abgesegnet - obwohl es zuvor in der Technischen Arbeitsgruppe und der Strategiegruppe gescheitert war. Der Frontflügel wird verändert, der Heckflügel vergrößert.

Sollten die FIA, das Formula One Management (FOM), die Sponsoren und die Promoter zustimmten, müssen sich auch vier Teams für den Antrag ausgesprochen haben. Laut Motorsport-Total.com handelt es sich um Mercedes, Force India, Sauber und Williams.

Ferrari war dagegen

Ferrari, Red Bull, Renault, Toro Rosso, McLaren und Haas versuchten dagegen offenbar, die Regeländerungen zu blockieren, berichtet Focus online unter Berufung auf Motorsport-Total.com. Die Scuderia könnte die Sache noch blockieren, denn auch der Motorsport-Weltrat der FIA (WMSC) muss zustimmen. Normal ist das eine Formalie, doch Ferrari verfügt über ein gesondertes Vetorecht.