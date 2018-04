Die Formel 1 ist am Samstag im Qualifying von Baku um Haaresbreite an einer möglichen Katastrophe vorbeigeschrammt.

Pierre Gasly © APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Toro-Rosso-Fahrer Pierre Gasly lief nach Kurve 16 mit 320 km/h auf seinen Teamkollegen Brendon Hartley auf, der nach einer Kollision mit der Wand deutlich verlangsamt hatte. Nur um Zentimeter schaffte es Gasly an dem mitten auf der Straße fahrenden Neuseeländer vorbei.

"Angsteinflößend", nannte Gasly danach den gefährlichen Beinahe-Crash. "Ich habe mich schon abheben und irgendwo außerhalb der Strecke landen sehen." Hartley entschuldigte sich noch auf dem Weg zurück an die Box. "Sorry. Ich wollte noch aus dem Weg gehen, aber es war zu spät, zudem habe ich mich für die falsche Richtung entschieden. Es war mein Fehler."

Pierre Gasly (rechts) und Brendon Hartley Foto © APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Der Grand Prix von Aserbaidschan geht am Sonntag in Baku in Szene. Mercedes-Chef Niki Lauda meinte zur haarsträubenden Szene zwischen den beiden Toro Rossos: "Es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn sich die beiden berührt hätten."