© APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Die Anspannung ist zu spüren: Ob die Teambosse oder Starpilot Lewis Hamilton – die beim Testen und auch ganz zu Saisonbeginn bei Mercedes noch fast demonstrativ zur Schau getragene Lockerheit ist weg. Vor dem vierten Saisonrennen in Baku immer noch ohne Sieg - was ist da los bei den Silbernen? Große Krise oder nur Detail-Probleme? Verlust der Führungsrolle oder nur ein Zusammenspiel unglücklicher Umstände? Motorsport-Chef Toto Wolff betont, er habe ja schon vor der Saison, entgegen der ganzen Experten-Meinungen, einen harten Dreikampf mit Ferrari und Red Bull prophezeit. Tatsache ist aber auch: Zumindest intern war seine eigene Technikabteilung schon noch von einem ganz netten Vorsprung gegenüber der Konkurrenz ausgegangen.

Danach aber schien der Faden irgendwie gerissen – ab Bahrain lief es nicht mehr so wirklich. Aber warum? Sicherlich spielen mehrere Faktoren zusammen. Ausgangspunkt der Probleme:

1. Man schaffte es im Qualifying nicht mehr in die erste Startreihe. Und dann kommt eine Charakteristik zum Tragen, die dem Mercedes-Silberpfeil schon seit Jahren innewohnt: Das Auto funktioniert mit Abstand am besten, wenn es vorneweg fährt. Aerodynamik und Kühlkonzept sind genau auf diese Situation speziell ausgelegt. Auch dank der speziell fürs Qualifying abrufbaren Zusatzleistung, die Sebastian Vettel als Erster mit dem schönen Namen „Party Mode“ versah. Aber warum schafft man die erste Startreihe auf einmal nicht mehr?

2. Ein Thema, das auch beide Fahrer bestätigen, liegt bei den Reifen: Mercedes hat ein Problem damit, eine Abstimmung zu finden, mit der die weicheren Reifenmischungen, die nur in einem relativ engen Temperaturfenster funktionieren, für eine Runde optimal auf Temperatur kommen.

3. Auch im Bereich der Motorleistung gibt es eine interessante Entwicklung. Nicht, dass Ferrari oder gar Renault da auf einmal schlagartig zugelegt hätten. Aber Mercedes hat, angefangen in Bahrain, eine Stufe zurückgeschraubt. Und zwar im Bereich der umstrittenen Ölverbrennung zur Leistungssteigerung. Man benutzt wieder eine „alte“ Spezifikation von 2016, um angesichts der neuen FIA-Regeln, die nur noch einen Ölverbrauch von 0,6 Litern pro 100 Kilometern erlaubt, auf der sicheren Seite zu sein. Ferrari geht angeblich weiter volles Risiko. „Die Messungen des Ölverbrauchs sind nicht ganz präzise. Wenn du da an der Grenze operierst, riskierst du, dass du mal drüber liegst“, erklärt Wolff. Und Mercedes könne es sich nicht leisten, illegal zu fahren. . .

4. Ein weiterer „Problem-Faktor“: Lewis Hamilton fuhr zuletzt nicht in absoluter Top-Form. Schon in Bahrain leistete er sich den ein oder anderen ungewohnten Ausrutscher, zuletzt in Shanghai blieb er ab Samstag erstaunlich blass, wirkte im Rennen zeitweise fast ein bisschen lustlos und unmotiviert. Immerhin gab er sich danach ungewohnt selbstkritisch: „Ich bin hier hinter den Erwartungen geblieben, genauso wie das Team. Von meiner Seite aus war das Wochenende ein Desaster. Ich muss es mir anschauen, damit ich wieder auf mein normales Leistungslevel komme.“ Einige Kritiker werfen Hamilton vor, sein immer noch laufender Vertragspoker mit Mercedes lenke ihn zu sehr ab. Was der amtierende Weltmeister freilich zurückweist: „Blödsinn, daran denke ich im Auto nun wirklich nicht.“