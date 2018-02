Facebook

Alfa Romeo als Sauber-Partner © kk/sauber

Als eines der ersten Teams der Formel 1 präsentierte Red Bull Racing am Montag den neuen RB14. Und am Nachmittag waren Dreharbeiten beim Filmtag in Silverstone geplant gewesen. Auf der regennassen Rennstrecke kam Daniel Ricciardo laut italienischen Journalisten aber von der Strecke ab und verbog den neuen, noch in einem Camouflage-Blau lackierten Rennwagens von der Strecke ab und setzte ihn gegen eine Mauer.

Bei solchen offiziellen Filmtagen dürfen 100 Kilometer absolviert werden. Dazu kam es aber nicht. Weil beim Crash Radaufhängung, die Nase und die seitlichen Luftleitbleche (bargeboards) demoliert wurden und entsprechende Ersatzteile nicht zur Verfügung gestanden waren. Ricciardo selbst soll unverletzte geblieben sein. Red Bull hat sich den Start in die neue Saison sicherlich anders vorgestellt.

Nach Red Bull präsentierten auch am Dienstag Sauber und Renault ihre Autos. Auf dem Sauber C37 prangt groß das Alfa Romeo Logo. Freilich als Mogelpackung, den die Antriebseinheit des Sauber stammt weiterhin von Ferrari. Sauber beschäftigt heuer auch einen neuen Fahrer in der Formel 1. Neben Marcus Ericsson vertrauen die Schweizer auf Charles Leclerc aus Monaco.

Am Donnerstag lüften Mercedes und Ferrari die Geheimnisse um die neuen Autos, am Freitag McLaren.