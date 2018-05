Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Stimmen Sie bis Dienstag, 12 Uhr, ab. Pro User ist eine Stimmabgabe möglich.

Das Gewinner-Team erhält

- einen „Errea“-Gutschein im Wert von 300 Euro

- eine physiotherapeutische Beratung sowie ein Athletiktraining von Top2Be vor Ort

- Panaceo Produkte im Wert von bis zu 5000 Euro (bei Klubs mit 100 Mitgliedern)

Die Nominierten dieser Woche:

Austria Klagenfurt

Fußball. Die Waidmannsdorfer feierten in der Regionalliga Mitte den dritten „zu null“-Sieg in Folge und haben sehr gute Chancen auf den Aufstieg in die neue Zweite Liga.

SV Eberstein

Fußball. Feierte in der Unterliga Ost einen 7:1-Kantersieg über

Eisenkappel und ist damit neuer Spitzenreiter.

Admira Villach

Fußball. Gewann in der 1. Klasse B drei Mal in Folge ohne Gegentor und hat nun die Tabellenführung übernommen.

Wer ist für Sie das "Team der Woche"? Austria Klagenfurt SV Eberstein Admira Villach