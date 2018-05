Kärnten gehört seit einiger zeit zu den stärksten österreichischen Bundesländern im Wintersport. 42 Damen und Herren, so viel wie noch nie, stehen derzeit in den ÖSV-Kadern. Einer davon ist Max Franz, der erstmals die Ski-Firma wechselt.

Max Franz ist einer von 42 Kärntnern in den ÖSV-Kadern. Er wechselt erstmals die Ski-Firma. © Fischer

Wir haben mit 42 Damen und Herren in allen ÖSV-Kadern (siehe unten) so viele Aktive im Skiverband wie noch nie. Es macht uns stolz, dass alle, die schon bisher im ÖSV-Aufgebot waren, ihre Plätze behaupten konnten“, erklärt der Geschäftsführer des Landesskiverbandes, Robert Moser.

Bei all der Freude, findet der St. Veiter auch einen Wermutstropfen: „Im alpinen Nachwuchsbereich wartet eine Menge Arbeit auf uns, um in Zukunft an jene Leistungen anschließen zu können, die Matthias Mayer & Co. jetzt bringen oder schon erbracht haben.“

Die Kärntner in den ÖSV-Kadern: Ski alpin: Herren: Nationalteam: Max Franz, Matthias Mayer, Marco Schwarz. A-Kader: Christian Walder. B-Kader: Pirmin Hacker, Adrian Pertl, Otmar Striedinger. C-Kader: Felix Hacker, Moritz Opetnik. Damen: Nationalteam: Katharina Truppe. A-Kader: Nadine Fest. C-Kader: Kerstin Franzel.

Snowboard: Damen: Nationalteam: Anna Gasser, Sabine Schöffmann, Daniela Ulbing. A-Kader: Jemima Juritz, Ina Meschik. Herren: Nationalteam: Alexander Payer. A-Kader: Hanno Douschan. B-Kader: Arvid Auner, Aron Juritz, Fabian Obmann, Johann Stefaner. C-Kader: Jacob Meringer, Matthäus Pink.

Skispringen: Herren: B-Kader: Markus Rupitsch, Mika Schwann.

Nordische Kombination: Herren: Nationalteam: Philip Orter. A-Kader: Thomas Jöbstl. B-Kader: Samuel Mraz. C-Kader: Fabian Hafner.

Langlauf: Damen: C-Kader: Anna Juppe.

Biathlon: Herren: A-Kader: Daniel Mesotitsch. C-Kader: Magnus Oberhauser. Damen: A-Kader: Dunja Zdouc. C-Kader: Soli Meotitsch.

Freeski: Herren: B-Kader: Luca Tribondeau.

Behindertensport: Herren: Nationalteam: Markus Salcher. A-Kader: Gernot Morgenfurt (Guide Christoph Gmeiner), Thomas Grohar, Nico Pajantschitsch.



Dazu gehört Max Franz, der sich erstmals in seiner Karriere, die 2006 begann, zu einem Wechsel der Ski-Marke, bisher Atomic, entschlossen hat. „Ich wollte einmal etwas anderes probieren. Beim Testen auf dem Kaunertaler Gletscher kristallisierte sich der Fischer-Ski als bester heraus. Dazu habe ich mit Vincent Kriechmayr einen idealen Partner im Team. Wir werden gemeinsam die Entwicklung vorantreiben“, ist der 28-Jährige überzeugt. Nach einer zweiwöchigen Zwangspause - „mir wurde ein Weisheitszahn gezogen“ - startet nun die Vorbereitung auf die nächste Saison: „Ende Mai haben wir den ersten Schneekurs auf dem Gletscher. Ich will davor noch zwei Tage Skifahren gehen. Daher geht sich heuer kein Urlaub aus.“