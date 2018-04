Facebook

Stimmen Sie bis Dienstag, 12 Uhr, ab. Pro User ist eine Stimmabgabe möglich.

Das Gewinner-Team erhält

- einen „Errea“-Gutschein im Wert von 300 Euro

- eine physiotherapeutische Beratung sowie ein Athletiktraining von Top2Be vor Ort

- Panaceo Produkte im Wert von bis zu 5000 Euro (bei Klubs mit 100 Mitgliedern)

Die Nominierten dieser Woche:

KSK Klagenfurt

Kegeln. Bereits eine Runde vor Schluss sicherten sich die Klagenfurter den Meistertitel in der Kärntner Liga.

EV Rottendorf

Stocksport. Gewann in der Staatsliga auch das zweite Spiel in der Gruppe A (9:1-Auswärtssieg beim ESV Wang) und hat sehr gute Chancen auf den Gruppensieg.

VSV Fußball

Die Villacher besiegten Afritz mit 10:1 (der sechste Sieg im sechsten Frühjahrsspiel) und haben in der 2. Klasse C in 22 Spielen bereits 128 Mal getroffen.

Wer ist für Sie das "Team der Woche"? KSK Klagenfurt. Kegeln EV Rottendorf. Stocksport VSV. Fußball.