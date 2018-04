Facebook

Jörg Wutzl und Simon Frühbauer gewannen als erste Österreicher ein Worldtour-Turnier © KK/VLZKAERNTEN

Nachdem Finalsieg gegen die Russen Bakhnar/Myskiv lagen sich der Kärntner Simon Frühbauer und der Steirer Jörg Wutzl in den Armen. Sie gewannen sensationell das Beachvolleyball Worldtour-Turnier auf Langkawi in Indonesien als krasse Außenseiter. Denn auf internationaler Ebene sind die beiden Österreicher ein unbeschriebenes Blatt, da sie bisher aufgrund von mangelnden Weltranglistenpunkten nur äußerst selten bei internationalen Events die Möglichkeit erhielten, sich zu beweisen.

Seit 2015 trainieren und spielen Frühbauer/Wutzl miteinander. In der heimischen Szene konnten sie sich schnell einen Namen machen, gewannen im ersten gemeinsamen Jahr die österreichische Meisterschaft und zwei Mal die Gesamtwertung auf der Austrian Beach-Tour (2015, 2017). Im Winter gab das Duo im Training nochmals Vollgas unter der Anleitung von Xandi Huber, der auch das Management und Planung für die steirisch-kärntnerische Paarung übernahm. Die harte Arbeit und die Geduld hat sich nun bezahlt gemacht. Zwar verpassten Frühbauer/Wutzl die ersten sieben Turniere der World-Tour aus Punktemangel aber in Langkawi erhielten sie zumindest die Möglichkeit, sich über die Qualifikation einen Platz im Turnier zu sichern. Diese Gelegenheit ließen sie sich nicht nehmen, schafften den Einzug in den Turnierraster und marschierten durch bis zum Turniersieg. „Es ist einfach unglaublich, es fehlen uns die Worte. Wir können es kaum glauben“, meinte das Duo unisono.

Durch den Sieg erhält jeder 100 Punkte, die besten vier Ergebnisse zählen. Da heißt es nun, weitere Ergebnisse erbringen. Wenn alles gut geht, starten Frühbauer/Wutzl diese Woche in Manila, zurzeit sind sie noch die erste Reserve.

