Stocksport. Zweites Spiel, zweiter Sieg für den EV Rottendorf in der Stocksport-Staatsliga. Auf das 8:2 beim Gruppen-Mitfavoriten Lichtenberg (OÖ) folgte gestern das 9:1 beim ESV Wang (NÖ). Andreas Spendier, Horst Stranig, Markus Wallner und Alfons Marktl hatten nur im zweiten von fünf Durchgängen kurz zu kämpfen. Rottendorf-Boss Günther Stranig: „Eine Riesenleistung. So kommen wir unserem Ziel, Platz eins im Grunddurchgang und damit Heimrecht im Viertelfinale, immer näher.“ Weiter geht es am 19. Mai mit dem Heimspiel gegen Natternbach (OÖ).





Basketball. KOS Klagenfurt gab sich in der letzten Play-down-Runde gegen Schlusslicht und freiwilligen Absteiger Warriors Wien keine Blöße. Die Sliskovic-Truppe hatte die Partie ab Viertel zwei im Griff und triumphierte mit 86:57. Heute sind die Wörthersee Piraten zum Saisonabschluss in Salzburg zu Gast. Zeitgleich kämpfen die Timberwolves und Jennersdorf in Wien um die Meisterschaft.



Sonntag

American Football: Division III: Carinthian Eagles Villach - Styrian Hurricanes (Sportplatz Goritschach, 14)

Basketball: 2. Damen-Bundesliga: Kos Klagenfurt - Gratkorn (SH St. Peter, 16)

Bogensport: Velden Cup 2018 (10)

Dart: 4. Wolfsberger Steeldart Open (Chicago Billards, 11)

Golf: 2. Teammaster (GC Moosburg/Pörtschach). - 1. US Kids Klopein Cup (GC Klopeinersee). - Race to Murhof (GC Seltenheim)

Handball: Kärntner Liga: Villach - SCA St. Veit (SH Lind, 18.30)

Klettern: Kärntner Klettercup (Brückl, 10). - SchokoKLETTERCup (Wolfsberg, Kletterzentrum, 11)

Leichtathletik: KLV Talente-Cup 2018 und 5. Meeting d’amicizia (Klagenfurt, Leopold Wagner Arena, 10.30 bzw. 13.30))

Reiten: Springturnier RV Ranftlhof (St. Veit/Glan, Rennbahn, 8)

Segeln: Int. Österr. Surprise-Meisterschaften (Dellach, 8 Uhr). - Frühlingspreis, Dr. Werner Seebacher Preis; Klassen Tempest, Yngling (Bodensdorf)

Stocksport: Landesmeisterschaft Zwischenliga (Wolfsberg, Eventhalle, 7.30)

Tennis: Frühjahrs Open Union Klagenfurt (9). - Maria Saaler Open (9)

Volleyball: 2. Herren-Bundesliga, Relegation: VBK Klagenfurt II - Wolfurt (Sportpark, 14)