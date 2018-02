Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aich/Dob spielt im Mevza-Finale © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Buehner)

Auch ohne Beachvolleyball-Großturnier, die World-Tour bleibt bis 2020 in Wien, wird Kärnten weiterhin seiner Rolle als Volleyball-Hochburg gerecht. Und das wird heuer mit einer Reihe von hochklassigen Begegnungen und Spielen kräftig unterstrichen. „Das liegt uns auch sehr am Herzen, Volleyball hat sich in Kärnten zur vielleicht erfolgreichsten Mannschaftssportart entwickelt, zieht man die Europacup-Einsätze der Teams, bis hinauf zur Champions League, in Betracht“, meinte Landeshauptmann Peter Kaiser, selbst Präsident des Kärntner Landesverbandes.

Den Auftakt der Volleyball-Genusswelt macht das Finale der Mitteleuropäischen Liga (MEVZA), dem sogenannten Final Four. Nicht nur, dass sich der SK Aich/Dob qualifizieren konnte, sind die Bleiburger auch Ausrichter. Gespielt wird am 9. und 10. März in der Jufa-Arena. Ziel der Gastgeber ist natürlich der Einzug ins Endspiel. Dazu müsste im zweiten Halbfinale am Freitag Mladost Zagreb ausgeschaltet werden. „Wir haben zwar im Grunddurchgang mit 3:2 gewonnen, aber das war damals schon sehr, sehr knapp. Da wird es nun im Final Four um einiges schwieriger werden, da werden wir uns in jedem Fall noch einmal steigern müssen“, so Sportdirektor Martin Micheu. Das erste Halbfinale bestreiten übrigens ACH Volley Laibach und Calcit Kamnik. „Es ist davon auszugehen, dass Laibach ins Finale kommt, sie sind auch der Favorit für die Endrunde. Es wäre schön, wenn wir am Sonntag dann da dabei sein würden.“

Zwei weitere Höhepunkte folgen Mitte Mai. Im Zuge der neuen CEV Silver European League, Teil der Nations League (vormals World League), finden gleich zwei Länderspiele im Klagenfurter Sportpark statt. Zuerst trifft das Herren-Nationalteam auf Lettland, am zweiten Tag das Damen-Team auf Israel. Beiden Mannschaften sind zwar keine großen Volleyball-Nationen, im Ranking aber vor Österreich gereiht. Sowohl die Herren als auch die Damen haben das Erreichen des Final Four zum Ziel erklärt. Mittlerweile stehen auch vier gebürtige Kärntnerinnen im Nationalteam: Anna Maria Bajde, Katharina Holzer, Sabrina Müller und Alexandra Epure.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.