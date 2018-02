Facebook

Im Jahr 2017 begeisterten sich 195 Knaben und 35 Mädchenmannschaften mit über 2700 Kindern an interessanten und spektakulären Spielen. Für 2018, zum 25-jährigen Jubiläum, erwarten sich die Veranstalter erneuten Zuwachs.

Wer kann sich anmelden?

Alle Kärntner und Osttiroler Volksschulen sind teilnahmeberechtigt, wobei alle Schüler bzw. Schülerinnen die ab dem 1. September 2007 geboren sind, spielberechtigt sind.

Ansprechstelle sind die jeweiligen LehrerInnen, die Anmeldeunterlagen liegen direkt in den Volksschulen auf.

Die Anmeldefrist läuft noch bis Ende März.

Wie ist der Ablauf?

Nach der Anmeldung wird in jedem Bezirk die Bezirksmeister ausgespielt. Die Bezirksmeister treffen sich dann im Landesfinale. Das Landesfinale findet heuer am 12. Juni 2018 in der Jacques Lemans Arena in St. Veit statt.

Zielsetzungen?

Schulwettkämpfe sind ein fester Bestandteil des Unterrichtsgegenstandes Bewegung und Sport in Österreich. Sie sollen den Unterricht ergänzen und aus dem Unterrichtsgeschehen und der sportlichen Kooperation der Schulen mit den Vereinen erwachsen.

„Ein Ziel ist es, vielseitige Möglichkeiten des Leistungsvergleiches für begabte und begeisterte Schülerinnen und Schüler zu schaffen. Ebenso sind Schulwettkämpfe ein Angebot an jene Schülerinnen und Schüler, die bisher nicht den Weg zu einem Verein gefunden haben, um sie für den Sport zu motivieren.“, so ARGE Leiter Stefan Lesjak.

Kein Sieg um jeden Preis

Der Fairplay-Gedanke ist ein durchgehendes pädagogisches Prinzip der Schulsportbewerbe. In diesem Sinn erfüllt der Schulsport ganz wesentliche Aufgaben des sozialen Lernens.

Die Schulsportbewerbe unterscheiden sich bewusst von den Wettkämpfen der Sportverbände, indem sie auch für Einzelsportarten immer den Mannschaftsgedanken betonen. In der Mannschaft kommt die Leistung aller, das Prinzip der Kooperation, zur Geltung.

Die Schulsportwettbewerbe wären aber ohne Sponsoren undenkbar. In unseren Fall haben wir schon Jahr-/Jahrzehntelange Partnerschaften/Freundschaften mit unseren Sponsoren Raiffeisen, Kleine Zeitung, KFV, LSR, Puma und Kärnten Sport.

Volksschul-Cup 2017: Die besten Bilder des Finales Die VS 8 Klagenfurt gewann das Finale der Burschen gegen die VS Wolfsberg mit 1:0. Das Tor erzielte Anel Karic. Die Volksschul-Spielgemeinschaft Bodensdorf/Glanegg/St. Urban besiegte im Finale der Mädchen die VS Nötsch mit 3:0. Die Tore erzielten: Michelle Rauter (2) und Theresa D'Angelo. WAC-Torhüter Alexander Kofler musste sich im Elfmeterschießen 21 Mal geschlagen geben.