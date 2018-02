Die Kärntnerin Lisa Zafoschnig arbeitet bei den Olympischen Spielen in Südkorea im Österreicher-Haus als Hostess und ist Fan von Matthias Mayer.

Die Kärntnerin Lisa Zafoschnig strahlt mit Gold um die Wette © kk

Sie selbst war Wettkampfkletterin im Bouldern, Lisa Zafoschnig, bei den Olympischen Spielen fungiert sie am Empfang als Hostess. „Ich bin das zweite Mal bei Olympia. In Sotschi hab’ ich meine Premiere gefeiert, dort hab’ ich mich wegen meiner Russisch-Kenntnisse gemeldet und jetzt ist es sich vom Studium her ausgegangen.“ Die Klagenfurterin schwärmt davon „hautnah dabei zu sein“, auch wenn man von Südkorea nicht sonderlich viel sieht, aber „es ist eine super Erfahrung und man trifft viele Athleten“. Ihr Liebling, wie könnte es anders sein, ist natürlich Super-G-Olympiasieger Matthias Mayer.

Er hat schon in Sotschi ordentlich mit uns gefeiert und jetzt wieder. Es ist total schön, zu sehen, wenn Sportler Emotionen zeigen und sich so freuen können.

Und da aller guten Dinge bekanntlich drei sind, hat sich Zafoschnig fest vorgenommen, bei den Spielen 2020 in Tokio wieder mit von der Partie zu sein – um erneut für „Ordnung“ zu sorgen.

