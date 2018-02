Warum eine breite Front recht ansehnlich ist. Und warum Förderung nicht in einer Monokultur enden soll.

Aus und vorbei, die Flamme erlischt heute in Südkorea. Was bleibt? Matthias Mayer gewann wieder Olympisches Gold. Besser kann man die Güte Kärntner Sportler nicht dokumentieren. Diese Erhabenheit stellte auch Anna Gasser unter Beweis, im goldenen Höhenflug des Big Air. Dazu die Silbermedaille von Marco Schwarz im Teambewerb der alpinen Skifahrer. Damit ist Kärnten - aus österreichischer Sicht - das erfolgreichste Bundesland (2 x Gold auch Salzburg, 1 x Tirol) der Winterspiele in Korea.

Ein Medaillenspiegel ist nur für Statistiker. Wer bei Olympia unter den ersten zehn landet, wer dort überhaupt starten darf, gehört zweifellos zu den Besten der Besten.

Olympiasiege sagen zwar viel, aber nicht alles über die Klasse der Athleten, über die Sportaffinität einer Nation oder eines Landes aus. Es wäre fatal, die Sportförderung derart zu reformieren, dass nur noch die aussichtsreichsten Sportarten unterstützt werden.

Was würde uns alles entgehen. Die Kurvenflitzerei einer Vanessa Herzog (Vierte und Fünfte), die Grandezza einer Ina Meschik, einer Daniela Ulbing auf dem Snowboard, die das Finale im Parallel-RTL erreicht haben.

Das Volk bezahlt für seine Spiele und für seine Helden. Stehen doch Sportler auch über den Umweg Bundesheer im Sold des Staates, mit der Bevölkerung als Hauptsponsor. Aber was ist schon dabei, Soldat sein zu müssen, um sportlich erfolgreich zu sein.

Die Fans - die es bei uns im Gegensatz zu Pyeongchang gibt - stehen dazu. Zum Glück auch für Bobfahrer und Eisschnellläufer. Oder Biathleten. Für eine hoffentlich erfolgreichere Zukunft des Eishockey-Teams (siehe Deutschland!). Oder vielleicht für einen künftigen Curling-Star, der aus dem Eisstocksportlager in die olympische und somit ertragreichere Disziplin wechselt.

Und nicht nur für eine Monokultur, wie sie die Holländer pflegen. Die im Medaillenspiegel zwar vor Österreich liegen, aber nur im Eisschnelllauf Medaillen gewinnen. In allen anderen Disziplinen aber nicht einmal Olympia-Touristen aufbieten können.

