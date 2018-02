Der kleine persönliche, nicht immer ernst zu nehmende Blog-Eintrag über Beobachtungen in der Kärntner Sportszene. Und manchmal auch mit einem Blick über die Landesgrenzen hinaus.

27. 2. 2018

Die Diskussion ist so alt, wie Bälle mit den Füßen von links nach rechts und umgekehrt, von hüben nach drüben bewegt werden. Bewegung soll ja wärmend wirken. Also wird auch im Winter munter drauf los gekickt.

Nun leben wir einmal in einem Alpengebiet. Und zwischen November und März kann es schon einmal abkühlen. Dass nun der SK Kirchbach (1. Klasse) ausgerechnet den kältesten Tag zu einem Testspiel gegen den Unterliga-Verein Dellach/Drau erwischt hätte, war nicht ausgemacht.

Ausgemacht war aber die Spielzeit. Gestern, Montag, um 20 Uhr (!) hätten die Mannschaften bei knackigen 12 Grad unter Null aufs Feld des Kunstrasenplatzes in Nötsch, der einzigen grünen Oase im winterlichen Gailtal. Acht Uhr abends ist auf den ersten Blick im Dunkel der Nacht nicht einleuchtend. Die halben Kicker werden wohl ihren Job ausüben müssen. Das muss der einzige Grund sein, denn einen Fernsehvertrag, der zu sonst so modernen und damit späten Beginnzeiten zwingt, gibt es im Klassenfußball nicht.

Am Ende siegte dann ja doch die Einsicht: Auf dem Programm stand: ABGESAGT!

Ob sich Zuschauer eingefunden hätten, ob Applaus in der Kälte erstarrt ist wäre oder ob auch ein Kunstrasen bei solchen Temperaturen einknickt, ist nicht überliefert.

Warm anziehen heißt immer die Devise. Oder in Zukunft doch zuwarten, bis die Gänseblümchen sprießen.

25. 2. 2018

Aus und vorbei, die Flamme erlischt heute in Südkorea. Was bleibt? Matthias Mayer gewann wieder Olympisches Gold. Besser kann man die Güte Kärntner Sportler nicht dokumentieren. Diese Erhabenheit stellte auch Anna Gasser unter Beweis, im goldenen Höhenflug des Big Air. Dazu die Silbermedaille von Marco Schwarz im Teambewerb der alpinen Skifahrer. Damit ist Kärnten - aus österreichischer Sicht - das erfolgreichste Bundesland (2 x Gold auch Salzburg, 1 x Tirol) der Winterspiele in Korea.

Ein Medaillenspiegel ist nur für Statistiker. Wer bei Olympia unter den ersten zehn landet, wer dort überhaupt starten darf, gehört zweifellos zu den Besten der Besten.

Olympiasiege sagen zwar viel, aber nicht alles über die Klasse der Athleten, über die Sportaffinität einer Nation oder eines Landes aus. Es wäre fatal, die Sportförderung derart zu reformieren, dass nur noch die aussichtsreichsten Sportarten unterstützt werden.

Was würde uns alles entgehen. Die Kurvenflitzerei einer Vanessa Herzog (Vierte und Fünfte), die Grandezza einer Ina Meschik, einer Daniela Ulbing auf dem Snowboard, die das Finale im Parallel-RTL erreicht haben.

Das Volk bezahlt für seine Spiele und für seine Helden. Stehen doch Sportler auch über den Umweg Bundesheer im Sold des Staates, mit der Bevölkerung als Hauptsponsor. Aber was ist schon dabei, Soldat sein zu müssen, um sportlich erfolgreich zu sein.

Die Fans - die es bei uns im Gegensatz zu Pyeongchang gibt - stehen dazu. Zum Glück auch für Bobfahrer und Eisschnellläufer. Oder Biathleten. Für eine hoffentlich erfolgreichere Zukunft des Eishockey-Teams (siehe Deutschland!). Oder vielleicht für einen künftigen Curling-Star, der aus dem Eisstocksportlager in die olympische und somit ertragreichere Disziplin wechselt.

Und nicht nur für eine Monokultur, wie sie die Holländer pflegen. Die im Medaillenspiegel zwar vor Österreich liegen, aber nur im Eisschnelllauf Medaillen gewinnen. In allen anderen Disziplinen aber nicht einmal Olympia-Touristen aufbieten können.

