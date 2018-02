Facebook

© Gepa, Traussnig

Handball

In der Quali-Runde der Handball-Liga-Austria feierte SC Ferlach einen immens wichtigen Auswärtserfolg: 27:26 bei Schlusslicht Bruck. Neuzugang Aleksandr Semikov traf drei Mal. Damit vergrößerten die Rosentaler den Abstand auf Bruck auf fünf Punkte.

Sporttermine am Samstag

Badminton: Kärntner Einzelmeisterschaften (Klagenfurt, SH St. Ruprecht, 9.30)

Basketball: Kärntner Liga: Feldkirchen - Wolfsberg (SH, 18.30)

Billard: Kärntner A-Liga: Villach II - Bleiburg II (15), Standard Klagenfurt II - Wolfsberg II (15)

Bogensport: 3-D Sternturnier (St. Margarethen/Lav., Parcour Preims, 10.30)

Eishockey: AHL: KAC II - Cortina (14). - EWHL: Southern Stars - Sabres Vienna (Steindorf, 15.30). - EBJL: Qualification Round: VSV - Linz (18). - Bundesliga-Nachwuchs: LLZ Kärnten U12 - Zeller Eisbären (Velden, 10.40)

Eisstocksport: Österr. Seniorenmeisterschaften (Villacher Stadthalle, 8). - Kärntnerstockturniere: Gemeindeturnier (Steindorf, 7.30), Turnier ER Gurnitz (GH Felsberger, 9)

Fußball: Testspiele: Ulrichsberg - Donau (Fischl, 9.30), Bad Bleiberg - Afritz (Nötsch, 10), St. Margarethen/Lav. - Eitweg (St. Andrä, 10), VSV - Bodensdorf (Landskron, 10.20), Wölfnitz - St. Jakob/Ros. (Welzenegg, 11), SAK Am. - KAC (Fischl, 11.10), Admira - Rosegg (Landskron, 12), Baldramsdorf - Weißenstein (Spittal, 12), Magdalen - Landskron (Nötsch, 12), Poggersdorf - Grafenstein (12), WAC Am. - Treibach (St. Andrä, 12), Austria Klagenfurt 1b - Viktring (Fischl, 12.50), Friesach - Sörg (St. Veit, 13), Glanegg - Sirnitz (13), Magdalensberg - Brückl (Welzenegg, 13), Matrei 1b - St. Jakob/Def. (13), Völkermarkt/Diex 1b - Guttaring (13), Sillian - Matrei (13), Dellach/G. - Kirchbach (Nötsch, 14), Eisenkappel - Lavamünd (Poggersdorf, 14), Ledenitzen - Hermagor (Landskron, 14), Moosburg - KSK Wörthersee (14), Mölltal - Sachsenburg (Spittal, 14), Wölfnitz - HSV (Fischl, 14.30), Kraig 1b - Metnitztal (St. Veit, 15), Nußdorf - Irschen (Heinfels, 15), St. Urban - Himmelberg (Glanegg, 15), Gurnitz - Feistritz/Ros. (Poggersdorf, 16), Landskron 1b - Feffernitz (16), Moosburg - Peggau (16), Sittersdorf - Gallizien (Globasnitz, 16), St. Andrä - ATSV Wolfsberg 1b (16), Nötsch - Ludmannsdorf (16.15), Oberes Mölltal - Virgen (Heinfels, 17), Wietersdorf - Eberstein 1b (St. Veit, 17), Tainach - Ebental (Poggersdorf, 18), Krottendorf Frauen - SG St. Jakob/Feldkirchen (Globasnitz, 18), Gmünd - Rothenthurn (Spittal, 19)

Floorball: Errea Herren-Bundesliga: KAC - Wiener FV (SH Waidmannsdorf, 17). - Kärntner Großfeldmeisterschaft: Minors Bad Bleiberg - USI Klagenfurt (Villach, SH St. Martin, 12.30).

Handball: Herren-Bundesliga, Oberes Playoff: schlafraum/HCK Klagenfurt - Leoben (SH Viktring, 19)

Schi alpin: Raiffeisen-Schülercup und Arthrobene-Fischer Alpincup (Nassfeld, 10). - Finale Gigasport-Nachwuchscup (Klippitztörl, 10). - Spittaler Bezirkscup (Emberger Alm, 10). - Austria Race Serie (Koralpe, 10 bzw. 12)

Schießen: Landesmeisterschaft Luftgewehr (Winklern, 11). - Landesmeisterschaft Luftpistole (Klagenfurt, Kompetenzzentrum St. Veiter Straße 44, 9)

Schisprung: FIS-Cup (Villacher Alpenarena, 11)

Schwimmen: Kärntner Hallenmeisterschaften (Drautalperle Spittal, 9.30)

Tennis: Kärntner Hallen-Seniorenmeisterschaften (Annenheim, 9)

Tischtennis: Kärntner U13 Mannschaftsmeisterschaft, Rückrunde (Gurnitz, VS Lind ob Velden und Villach/Völkendorf, jeweils 13)

Tourenschilauf: Petzenbär-Nacht-Tourenlauf, Vertical Race (Petzen-Talstation, 16.30)

Volleyball: 1. Herren-Bundesliga: VBK Klagenfurt - UVC Graz (Sportpark, 18), Aich/Dob - Ried (Jufa-Halle, 19)

SONNTAG

Bowling: Kärntner Meisterschaft Mixed-Doppel, Vorrunde (Klagenfurt, CineCity, 9)

Billard: Kärntner A-Liga: Standard Klagenfurt III - Villach (15)

Eishockey: EBYSL: VSV - Znojmo (13). - EBJL: Masterround: KAC - Salzburg (13.30). - Bundesliga-Nachwuchs: KAC U12 - Salzburg (Puschnig-Halle, 12.45), KAC U11 - Salzburg (Puschnig-Halle, 11.15)

Eisstocksport: Kärntnerstockturniere: VST Völkermarkt (Eishalle, 7), SV Obermillstatt (Radenthein, 7:30), Turnier ER Gurnitz (GH Felsberger, 9)

Fußball: Testspiele: Lienz - Tristach (Heinfels, 11), Globasnitz - Griffen (12), Arriach - Ferndorf (BSH Faak, 12.15), ASK - Ebental (13), Mittlern - Haimburg (13), Egg - Stockenboi (Nötsch, 14), Mühldorf - Dellach/Dr. (Spittal, 14), Poggersdorf 1b - St. Peter/W. (14), St. Margareten/Ros. - ATSV Wolfsberg U17 (Globasnitz, 14), Straßburg - Friesach 1b (St. Veit, 14), St. Paul - Frantschach (St. Andrä, 16.30), Bad St. Leonhard - Reichenfels (St. Andrä, 18)

Floorball: Österr. U19-Meisterschaft: KAC - Bandyts Klagenfurt (SH Waidmannsdorf, 12). - Kärntner U14-Meisterschaft, 2. Runde (Villach, SH St. Martin, 9.30)

Schi alpin: LSVK-Schitag (Klippitztörl, 9)

Schießen: Landesmeisterschaft Luftgewehr (Winklern, 9). - Landesmeisterschaft Luftpistole (Klagenfurt, Kompetenzzentrum St. Veiter Straße 44, 9)

Schisprung: FIS-Cup (Villacher Alpenarena, 10.30)

Schwimmen: Kärntner Hallenmeisterschaften (Drautalperle Spittal, 9)

Tennis: Kärntner Hallen-Seniorenmeisterschaften (Annenheim, 9)

Kontaktieren Sie uns! Sie vermissen Ihren Termin, Ihren Klub oder Ihr Resultat? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, unter: sportktn@kleinezeitung.at