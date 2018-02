Facebook

© Gepa, Traussnig

Handball. Die Ferlacher Damen präsentieren sich weiter in einer bestechenden Form. Die Kärntnerinnen bezwangen in der letzten Runde des Grunddurchganges auswärts die Admira mit 44:36. Oberes Play-off beginnt am 17. März.



Badminton. Alle Titel in der Gruppe A der Kärntner Badminton-Landesmeisterschaften gingen an den Askö Kärnten.

Meister: Jenny Ertl, Markus Grutschnig, A. Kreulitsch/Breiling (Doppel), A. Kreulitsch/Ertl (Mix); A. Kreulitsch (40+), Jochim Berger (50+), Zhang/Wagenleitner.

Basketball. Das Play-off haben die Raiders Villach ja schon länger in der Tasche, seit dem 78:65 gegen Jennersdorf sind sie auch aus den Top 4 nicht mehr zu verdrängen. „Wir haben vor allem gut verteidigt“, sagt Kapitän und Sportchef Nino Groß. KO(S) Klagenfurt hat noch drei Spiele, um die punktgleichen Basket Flames vom achten und letzten Play-off-Platz zu verdrängen. So war das 79:59 gegen die Warriors „ein Pflichtsieg“, wie Trainer Dragan Sliskovic klarstellte.

Handball. In der Quali-Runde der Handball-Liga-Austria feierte SC Ferlach einen immens wichtigen Auswärtserfolg: 27:26 bei Schlusslicht Bruck. Neuzugang Aleksandr Semikov traf drei Mal. Damit vergrößerten die Rosentaler den Abstand auf Bruck auf fünf Punkte.

Fussball. Testspiele: Moosburg - KSK Wörthersee 4:4(1:3), Wölfnitz - HSV 0:6 (0:5), Gurnitz - Feistritz/Ros. 5:1 (0:0), Landskron 1b - Feffernitz 2:5 (1:2), St. Andrä - ATSV Wolfsberg 1b 5:4 (2:0), Nötsch - Ludmannsdorf 2:2 (0:0), Oberes Mölltal - Virgen 1:0 (0:0), Wietersdorf - Eberstein 0:8 (0:5), DSG Ferlach - Klopeinersee 1:4 (1:0), Tainach - Ebental 4:1 (2:0), Krottendorf Frauen - SG St. Jakob/Feldkirchen 1:0 (0:0), Voitsberg - Völkermarkt 5:0 (2:0), Gmünd - Rothenthurn 4:3 (1:2), Moosburg - Peggau II 0:8 (0:5), Sittersdorf - Gallizien 1:2, (1:1), Lienz - Tristach 4:0 (1:0), Globasnitz - Griffen 2:0 (0:0), Kühnsdorf/ASV 1b - HSV 0:1 (0:0), Arriach - Ferndorf 4:0 (3:0). Heute: Kirchbach - Dellach/Dr. (Nötsch, 20)

Tennis. Ergebnisse Fürstlercup: B Semi: Weinländer Physio Stars-TV Kraig 4:2, VEEV /Raiffeisen-Ktn. Sparkasse 5:1, A Semi: Notar Lindner Lions-TC St. Salvator 1:5

Eisstocksport. Österreichische Meisterschaften (Senioren/Villach): Endstand: 1. ESV Wörterberg (B) 18, 2. SR Kittenbach St.) 16, 3. EV Angerberg (T) 15, 4. SC Schwarz (T) 14,…8. EV Edelweiss Klagenfurt 11, die vier erstplatzierten Teams sind fix für die ÖM 2019 qualifiziert, die restlichen Mannschaften steigen ab. VST Völkermarkt: Endstand: 1. EV Edelweiss Klagenfurt (Gustav Weiss, Gertrude, Otto u. Mario Pichler), 2. EV Kl. St. Veit, 3. ER Herz Buam /Gurnitz, 4. ER St. Peter Honeywell/BaLu, 5. Askö Gurnitz.

Bogensport. Ergebnisse Registrationsturnier des BSC Wolfsberg der allg. Klasse: Bowhunter Recurve: Pukrabek Gerhard, Ressman Mirjam; Barebow Recure: Url Marcel, Ammer Petra; Langbogen: Volk Klaus, Ofner Bettina; Historical Bow: Sander Gerhard, Nagelschmied-Gaggl Brigitte; Compound: Wohlfahrter Christoph, Tofaj Gutmann; Traditional Recurve: Gruber Christian, Sabalova Olga.

