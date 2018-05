Facebook

© (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Hans Oberlaender)

Der GAK will heute (11 Uhr) gegen Thal ins Halbfinale des Steirercups einziehen. Also dorthin, wo die Grazer auch im Vorjahr waren und dann gegen Deutschlandsberg unglücklich ausgeschieden sind.

Halbfinal-Ehren hatte der GAK im Steirer-Cup in der jüngeren Vergangenheit nicht. Vor zwei Jahren war gegen Kalsdorf in der dritten Runde Endstation, im Jahr davor gegen Frohnleiten und davor gegen Leibnitz. Steirercup-Erfahrung gegen den GAK hat Stürmer Alexander Rother. Er traf für die Amateure von Stadtrivalen Sturm Graz zum entscheidenden 1:0 in der vierten Runde der Steirercup-Saison 2011/12. Heute wird Rother für den GAK in Thal auf Torjagd gehen.

Der GAK ist als Landesliga-Tabellenführer wie in den bisherigen Runden freilich der Favorit. Für Thal ist es "das Spiel des Jahres", wie Thals Sektionsleiter Günther Koschak die Partie gegen den GAK angekündigt. Und er muss es wissen, immerhin spielte er zwischen 1980 und 1987 für die „Roten“ und war später bei den Athletikern als Sportlicher Leiter, Geschäftsführer und Trainer tätig.