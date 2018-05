Facebook

Judenburg jubelt gerne in der Fremde

Der FC Judenburg ist am Samstag (17) in Rottenmann zu Gast und peilt den fünften Auswärtssieg in Folge an. Lediglich drei Punkte fehlen den Judenburgern im Moment auf Tabellenplatz zwei und eine damit möglicherweise verbundene Relegation.

