Am Montag nahm der SV Lafnitz mit dem positiven Lizenzbescheid durch den Senat 5 der Bundesliga die letzte Hürde zum Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse. Sportlich stand der Aufstieg ohnehin schon zuvor fest. Am Samstag (19) können sich die Lafnitzer zusätzlich noch zum Meister in der Regionalliga Mitte krönen. Gegen Verfolger Gleisdorf würde bereits ein Remis für den vorzeitigen Titelgewinn reichen. „Für uns ist es wichtig, sportlich Meister zu werden und als Tabellenführer den Aufstieg zu schaffen“, sagt Sportmanager Wolfgang Lechner, der zwar schon seit vier Jahren beim Verein ist, dieses Amt aber erst seit März offiziell bekleidet. Ob es eine Meisterfeier im Falle eines Punktgewinns gibt, wird „spontan entschieden“.

