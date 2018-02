Facebook

Das ÖFB-Nationalteam © GEPA pictures

Das österreichische Nationalteam wird im Herbst 2018 freundschaftliche Länderspiele gegen die Teams aus Schweden und Dänemark bestreiten. Am 6. September empfängt die Mannschaft von Trainer Franco Foda Schweden. Am 16. Oktober gastiert das ÖFB-Team in Dänemark. Beginnzeit ist jeweils um 20.45 Uhr, die Spielorte sind hingegen noch offen. Beide Teams kämpfen zuvor noch bei der Weltmeisterschaft in Russland um den Titel.

"Es ist uns wieder gelungen, zwei WM-Teilnehmer als Test-Gegner zu gewinnen. Unser Ziel ist es immer, uns mit den Besten zu messen. Wir freuen uns auf diese interessanten Begegnungen", sagt Teamchef Franco Foda.

Das Heimspiel gegen die Schweden geht fünf Tage vor dem Auftakt zur Nations League über die Bühne. Dieser erfolgt für die ÖFB-Auswahl am 11. September in Bosnien-Herzegowina. Zweiter Gegner in Gruppe 3 der Liga B ist Nordirland. Vier Tage nach dem Heimspiel gegen die Nordiren erfolgt das freundschaftliche Testspiel in Dänemark. Die Entscheidung in der mit Hin- und Rückspielen ausgetragenen Nations-League-Gruppe fällt im November.

ÖFB-Testspiele im Frühjahr

Wie bereits bekannt, stehen bereits im Frühjahr zwei Testspiele für die ÖFB-Herren auf eigenem Boden auf dem Programm: Am 23. März (20.45 Uhr) treffen David Alaba und Co. auf Slowenien, am 2. Juni (18 Uhr) auf Deutschland. Beide Partien werden in Klagenfurt ausgetragen. Zudem gastiert das Team am 27. März in Luxemburg.