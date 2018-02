Trainerfortbildung„Von Managern war man weit entfernt“

Facebook

Mertel, Hrstic, Kogler, Robatsch, Mitterdorfer bei der Fortbildung © KFV

„Das Einstiegsalter ist inzwischen bei fünf Jahren, ich hab’ mit elf begonnen. Allein der Trainingsumfang hat sich enorm erhöht. Oft sind jetzt zwei, drei Trainer für die Kicker verantwortlich. In puncto Scouting tut sich mittlerweile sehr viel, damals waren Manager noch kein Thema, heutzutage haben oft schon die 15-Jährigen jemanden. Da hat sich viel zu meiner Zeit verändert. Es ist viel professioneller geworden“, erzählt Walter Kogler, ehemaliger Fußball-Nationalspieler, der im Sportpark im Rahmen einer Trainerfortbildung über die Veränderungen in der Nachwuchsarbeit, aber auch über seine Karriere sprach. Wie wichtig ist so eine Fortbildung? „Sehr, da man immer Neues hört und ich finde es wichtig, dass sich Trainer Gedanken über Neuheiten machen. Man sollte stets auf der Suche sein, sich neues Wissen anzueignen.“

