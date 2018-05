Facebook

© GEPA pictures

Die Wiener Austria soll Interesse an Hartbergs Erfolgstrainer Christian Ilzer haben. Das berichtet die Sportzeitung. Der 40-Jährige wurde zuletzt immer wieder mit dem WAC in Verbindung gebracht. Aber auch ein Verbleib in Hartberg, mit dem er kurz vor dem Aufstieg in die Bundesliga steht, scheint nicht ausgeschlossen.

Besonders brisant: Hartberg wurde die Lizenz für die Bundesliga in erster Instanz verweigert.