Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ilzer ist neuer Chef beim WAC. Gschweidl (li. oben) und Offenbacher (li. unten) warten noch auf Vertragsgespräche © GEPA

Die heurige Bundesliga-Saison verlief für den WAC nicht gerade nach Wunsch – auch wenn der Klassenerhalt nach dem Auswärtserfolg gegen St. Pölten endgültig fixiert wurde. 26 Punkte nach 33 Runden sind keineswegs das Nonplusultra. Kein Wunder, dass ein Trainerwechsel seit Wochen thematisiert wurde. Spekuliert wurde bereits länger, nun hat man es schwarz auf weiß: Die WAC-Kicker werden ab kommender Saison nach der Pfeife von Christian Ilzer tanzen.

„Die Entscheidung ist mir echt nicht leicht gefallen, aber ich musste mich jetzt entscheiden. Ich hab’ sie mir sehr, sehr gut überlegt, auch deshalb, da ich heuer mehrere Möglichkeiten hatte, aber ich hab’ gespürt, dass beim WAC wieder etwas am Entstehen ist, das der Angriffsmodus wieder vorhanden ist. Deshalb bin ich überzeugt, dass es der richtige Schritt ist“, zeigt sich der 40-Jährige selbstbewusst, weist aber darauf hin, dass er immer noch Hartberg-Trainer ist und sich hundert Prozent auf sein Team fokussieren will.

Wir sind voll im Aufstiegsrennen, das liegt mir irrsinnig am Herzen.

Von November 2015 bis Mai 2017 fungierte der Steirer als Co-Trainer von Heimo Pfeifenberger, wechselte danach als Chefcoach nach Hartberg, wo er derzeit mit dem Aufsteiger auf Platz zwei in der Tabelle liegt. Wermutstropfen: Die Hartberger haben bisher keine Lizenz für die kommende Saison erhalten. Wohl auch ein Grund, wieso sich Ilzer, der auch Interesse bei Austria Wien weckte, für die Wölfe entschieden hat. Er ist übrigens auch einer von 16 Kandidaten, der ab 16. Juli das UEFA-Pro-Diplom in Angriff nimmt. Diese Trainerausbildung ist quasi die Eintrittskarte in die obersten Ligen Europas.

Für WAC-Präsident Dietmar Riegler galt der zweifache Familienvater als Wunschtrainer: „Nach allen Gesprächen mit den verschiedensten Kandidaten für den Cheftrainer-Posten hatte ich bei Christian Ilzer das beste Gefühl."

Er ist bereit, unseren Weg zu gehen und hat in Hartberg gezeigt, dass er eine Mannschaft entwickeln und mit ihr erfolgreich sein kann. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und gehe mit Zuversicht in die neue Saison.

Die Verpflichtung von Ilzer bedeutet zugleich den Abschied von Trainer Robert Ibertsberger.

Ratlosigkeit herrscht hingegen unter den WAC-Spielern. „Man erfährt aus den Medien, dass der Verein zuerst den Markt sortiert und dann erst wird mit uns geredet. Es auf diese Art und Weise zu erfahren, finde ich sehr schade und es ist schon ein wenig respektlos der Mannschaft gegenüber. Im Fußball ist es nun einmal so, dass sich immer schnell Sachen herumsprechen“, erzählt Daniel Offenbacher. Er spricht aber auch davon, dass er selbst zum Glück die Chance hat, etwas anderes zu machen. Sprich zwei, drei Angebote liegen vor – auch das Ausland wird inzwischen zum Thema.

Es ist noch nichts fix, aber ich hab’ eine Tendenz. In den nächsten zwei Wochen weiß ich mehr.

Mit Verträgen ausgestattet sind im Augenblick fünf Kicker: Florian Flecker, Gerald Nutz, Sasa Jovanovic, Dever Orgill und Issiaka Ouedraogo. Einer, der an und für sich davon ausgegangen ist, kommende Saison weiterhin Teil des Wolfsrudels zu sein, ist Bernd Gschweidl. Der Stürmer ist noch immer bester Torschütze mit sieben Treffern bei den Kärntnern in der laufenden Saison – und das trotz seiner Torflaute in den vergangenen Monaten. „Ich war überrascht, als ich gelesen habe, dass die Option nicht gezogen wurde.

Deshalb hab’ ich mich auch nicht mit anderen Klubs auseinandergesetzt, weil ich mich nur auf den WAC konzentriert habe. Das muss ich wohl nachholen. Bis jetzt hat mit mir persönlich keiner gesprochen, das hat mich schon gewundert.

Mehr zum Thema WAC Jetzt ist es fix! Ilzer neuer WAC-Trainer

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.