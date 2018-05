St. Pölten-WAC"Die Burschen zeigen Charakter"

Facebook

Es ist zweifelsohne keine leichte Situation. Einige WAC-Spieler hängen in der Luft, wissen noch nicht, was kommende Saison auf sie zu kommt. Bei WAC-Coach Robert Ibertsberger lässt sich die Mannschaft die aktuelle Lage überhaupt nicht anmerken. „Es war eine Vorgabe, sich bis zur letzten Partie voll reinzuhauen. Das ist zwar nicht selbstverständlich, aber die Jungs tun das. Da tanzt wirklich niemand aus der Reihe. Sie zeigen alle Charakter, die Trainingswoche war echt top. Ich hoffe, dass sie es genau so weiter durchziehen“, blickt der Salzburger gespannt auf St. Pölten.

Im Tor der Kärntner könnte wieder Alexander Kofler stehen. Und das hat einen bestimmten Hintergedanken, wie Ibertsberger verrät: „Die Niederösterreicher können bei den Standards und hohen Bällen extrem stark sein und deshalb ist die Überlegung da, dass Alex das Tor hütet.“ Der 41-Jährige warnt in erster Linie vor Hofbauer, Schütz und speziell Atanga, der angeschlagen und somit fraglich ist.

Er ist extrem schnell, trickreich und geht gut in die Tiefe. Aber wir müssen so oder so bei Ballverlusten aufmerksam sein, denn wer heute die Fehler des Gegners am besten ausnutzt, wird gewinnen.

Der WAC setzt gegen das Team von Trainer Didi Kühbauer auf die Umschaltmomente und will aus der Defensive heraus schnell zuschlagen.

