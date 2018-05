Facebook

Das lange Warten auf die Trainerentscheidung hat bald ein Ende © GEPA

Na, wer wird es nun werden? Das Rennen um den neuen Trainerposten beim WAC ist quasi auf der Zielgeraden – das Warten sollte bald sein Ende haben. "Wir sind in sehr intensiven Gesprächen. Ob eine Entscheidung nun Anfang kommender Woche oder vielleicht schon vor diesem Wochenende fallen wird, kann ich im Augenblick nicht sagen. Bei den Trainern ist es in jedem Fall ein sehr kleiner Kreis. Wir sind relativ weit vorangekommen. Allzu lang wollen wir uns nicht mehr Zeit lassen“, verrät WAC-Vizepräsident Christian Puff. Einer, der bei den Wölfen weiter hoch im Kurs steht, ist Hartberg-Coach Christian Ilzer, der angeblich auch bei der Wiener Austria zu den heißesten Trainerkandidaten zählt. "Er gehört auch weiterhin unserem kleinen Kreis an", so Puff.

Ilzer zählt übrigens auch zum Kreis der 16 Kandidaten, die ab 16. Juli die UEFA-Pro-Lizenz in Angriff nehmen werden. Diese Ausbildung ist die Eintrittskarte, um künftig Klubs der obersten Ligen Europas trainieren zu dürfen.

Sportlich gesehen geht es für die Lavanttaler am Samstag zu Tabellenschlusslicht St. Pölten. Und etwas gibt WAC-Trainer Robert Ibertsberger seiner Mannschaft nach der Admira-Niederlage mit auf den Weg: „Wir wollen uns keine Blöße geben. Auch wenn zu 99 Prozent alles durch ist, ist es mir extrem wichtig, dass die Spannung weiter vorhanden bleibt. Wir haben etwas gut zu machen.“ Personell gibt es momentan zwei Sorgenkinder: Daniel Drescher macht erneut der Oberschenkel zu schaffen. Er fällt am Samstag in jedem Fall aus. Ebenfalls fraglich ist Stephan Palla, der angeschlagen das Training abbrechen musste.

