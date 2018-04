Der WAC verlor bei der Admira zwar ein Bundesligaspiel mit 2:4, dennoch wäre so viel mehr drinnen gewesen für die Kärntner Wölfe. So regiert kollektives Ärgern in der Kabine der Wolfsberger.

Ibertsberger haderte zurecht © GEPA pictures/Mario Kneisl

Es war ein etwas komisches Fußballspiel, dass sich zwischen der Admira und dem WAC in der Südstadt abspielte. Die Wölfe gingen am Ende zwar als 2:4-Verlierer vom Platz, über weite Strecken boten sie aber eines der besseren Spiele ihrer doch etwas verpatzten Saison auf niederösterreichischem Rasen. Nach zuletzt zehn Toren aus 19 Partien gelangen nämlich zum zweiten Mal hintereinander zwei Treffer. Zudem ein schnelles 1:0. Nach 29 Sekunden war mit Ex-Admiraner Issiaka Ouedraogo bereits ein WAC-Torschütze auf der Anzeigetafel. "Wir haben zudem mit 19 Torschüssen wohl mehr abgegeben, als in der ganzen Saison davor. Spaß bei Seite, wir waren offensiv auf jeden Fall ziemlich präsent und haben die Partie durch billige Fehler hergegeben. Dass wir nun etwas offensiver agieren, trägt nach zwei Spielen mit vier Toren sicher auch Früchte", sagt Trainer Robert Ibertsberger. Welche Fehler er genau anspricht? "Nun ja, wir wussten, dass die Admira große Spieler hat und haben ihnen dennoch zwei völlig billige Freistöße gegeben, die beide zu Toren führten, wo wir dann auch beim Standard nicht gut verteidigt haben. Das ist indiskutabel."

So sieht das auch Mittelfeldmann Daniel Offenbacher, der zum 2:3 per Elfmeter traf: "Beide Freistöße resultierten aus Fouls auf der Außenbahn, die man nicht nehmen darf. Das müssen wir besser machen und zugleich unsere vielen Chancen einfach nutzen, dann gehen wir als Sieger vom Platz."

Licht und Schatten bei Orgill

Auch die Protagonisten der Gegner, Trainer Ernst Baumeister und Torschütze zum 4:2, Lukas Grozurek, sahen vor allem in Hälfte eins einen starken WAC. Die beiden unisono: "Wir waren in Hälfte eins aber auch nicht gut und hatten zu wenig Tempo, das hat der Gegner gut genützt. In Hälfte zwei haben wir ein gutes Spiel gemacht."

Und wahrlich, die Admira erzeugte in Halbzeit zwei viel mehr Druck. Jedoch hätte die Partie wohl auch ganz anders laufen können, hätte Stürmer Dever Orgill in Minute 50 das 2:1 für die Kärntner gemacht. Da lief der auffälligste WAC-Kicker und 1:0-Assistgeber nach perfektem Pass in die Tiefe von Dominik Frieser alleine auf Wacker-Keeper Andreas Leitner zu und behielt seine Nerven nicht. Ähnlich wie kurz vor der Pause, als er die Kugel über das leere Tor wuchtete. "Er ist momentan gut drauf, hat auch eine gute Partie hier abgeliefert", sagt Ibertsberger, fügt aber an: "Chancen wie diese darf man ihm dann schon auch vorwerfen. Zudem ist er in genau jener Form, die wir bis zu einem gewissen Grad auch von einem Stürmer seiner Klasse erwarten."

Diese kann Orgill dann vielleicht kommende Woche noch effektiver unter Beweis stellen, wenn es zu Schlusslicht St. Pölten mit Ex-WAC-Übungsleiter Didi Kühbauer geht.

