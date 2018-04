Facebook

Sasa Jovanovic (r.) ist gegen Sturm so richtig auf Touren gekommen – auch im Zweikampf zeigte der Serbe seine Qualitäten © GEPA pictures

Gegen Sturm haben Sie gezeigt, was Sie draufhaben. Wie es aussieht, haben Sie nur etwas Anlaufzeit gebraucht.

SASA JOVANOVIC: Als ich nach Wolfsberg gekommen bin, musste ich mich mit Verletzungen herumschlagen. Ich hatte einiges an Blut im Bein und Probleme mit den Muskeln. Inzwischen fühl’ ich mich richtig gut. Es wird von Tag zu Tag besser.

Das heißt, was sie gegen den Tabellenzweiten gezeigt haben, war noch lange nicht alles?

Nein! Das war noch lange nicht alles. Aber wenn du von Verletzungen zurückkehrst, ist es für keinen Spieler leicht. Es ist ein Kampf und du musst stets mit Rückschlägen rechnen. Ich hab’ sicher noch nicht alles gezeigt. Ich werde mich weiter steigern, davon bin ich überzeugt.

Ende Jänner war zuerst nicht klar, ob sie zum WAC kommen. Russland war ebenfalls ein Thema. Wieso haben Sie sich doch für Kärnten entschieden?

Weil mir bewusst wurde, dass der gesamte Fußball in Österreich besser ist als in Russland. Die Liga ist extrem stark, allein wenn man an Salzburg, Sturm oder Rapid denkt. Und du hast hier auch viel mehr Möglichkeiten. Ich bin froh, dass ich mich so entschieden habe.

Wo sehen Sie Ihre Stärken?

Auf der einen Seite ist es meine Torgefährlichkeit. Ich verfüge über einen harten Schuss, auch aus aussichtslosen Positionen. Dribbeln würde ich noch zu meinen Stärken zählen und ich scheue keinen Zweikampf.

Sie wurden eigentlich für die Außenbahn geholt, spielen jetzt aber zentraler und offensiver. Wo fühlen Sie sich wohler?

Die derzeitige Position taugt mir total, weil ich mehr am Ball bin und so mehr zeigen kann.

Was sind ihrer Meinung nach die größten Unterschiede zum serbischen Fußball?

In Österreich wird aggressiverer Fußball gespielt. Und egal ob der Letzte gegen den Ersten spielt, jeder will gewinnen. In Serbien freut man sich zwar wenn man gewinnt, aber es ist keine Katastrophe, wenn nicht. Sie glauben nicht an sich selbst.

Welche Gedanken macht sich eigentlich ein Spieler, wenn man stets mit Trainergerüchten konfrontiert wird?

Keine, das ist das Fußballgeschäft. Damit darfst du dich als Spieler trotzdem nicht beschäftigen. Das was Robert Ibertsberger sagt, ist derzeit Gesetz.

Mit welchem Spieler haben Sie am meisten Kontakt?

Mit Nemanja Rnic. Wir kennen uns ja schon länger. Er hat mich hier sozusagen „adoptiert“, erklärt mir viele Dinge und er ist meine erste Ansprechperson. Wir unternehmen auch viel in der Freizeit gemeinsam.

Wie steht es eigentlich mit ihren Deutschkenntnissen?

Um ehrlich zu sein, ist mein Deutsch katastrophal.

Was fällt Ihnen spontan ein?

Warum, wirklich, Flanke, Zeit, Wickel (lacht). Ich werd’ mich bessern. Ein Deutschkurs wartet im Sommer auf mich.

Der Trainer spricht im Training ja auf Deutsch. Gibt es Verständigungsschwierigkeiten?

Nicht wirklich. Denn auf dem Platz wiederholen sich die Wörter immer. Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich nach.

Ihr Wunschverein als Kind?

Manchester United! Ich glaube, dort will jeder als kleiner Junge spielen. Träume müssen sein.

Haben Sie auch ein Vorbild?

Ja, Ronaldinho! Er ist ein echt cooler Typ, der immer und überall ein Lächeln auf den Lippen hat. Du fühlst, dass er Fußball liebt. Solch eine Leidenschaft ist beeindruckend.

Schwächen in der Defensive ausnutzen

„Ich hab’ meinen Jungs nach dem Abschlusstraining gesagt, dass es eine gute Trainingswoche war. Sie haben sich nicht hängen lassen. Wir haben das Training so gesteuert, dass es nicht passieren konnte“, verrät WAC-Coach Robert Ibertsberger vor dem heutigen Spiel gegen die Admira und fügt hinzu: „Den Druck gebe ich ihnen schon mit, die Leistung der letzten Partie zu bestätigen.“ Veränderungen in der Startelf sollten laut Ibertsberger keine vonnöten sein: „Das Team hat es sich verdient, dass sie noch einmal die Chance bekommen und von der Bank her haben wir gute Optionen.“ Dennoch warnt der Salzburger vor der starken Offensive des Gegners:

Sie haben 54 Tore geschossen, aber in den letzten zwei Partien zehn kassiert. Sie sind gefährlich, haben Defensiv ihre Probleme. Wir müssen entschlossen sein.

