Interview"Ein Trainerwechsel ist jetzt sicher kein Thema"

WAC-Präsident Dietmar Riegler © Weixxx

Herr Präsident, mit ein Mal drüber schlafen. Wie geht es Ihnen nach dem 0:1 gegen St. Pölten?

Dietmar Riegler: Sicherlich war es enttäuschend. Solche Situationen durchleben wir leider schon seit Jahren. Nach einem Hoch kommt ein Tief. Es ist immer wieder erschreckend. Anscheinend braucht die Mannschaft aber Druck, um aufzuwachen. Wir müssen enger zusammenrücken und uns besinnen, wieder das Beste abzurufen.

Auf der Facebook-Seite des WAC geht es rund. Sehr viele Kommentare richten sich gegen Trainer Heimo Pfeifenberger. Muss er um seinen Job zittern?

Das ist jetzt sicher kein Thema. Außer es passieren viele unglaubliche Dinge: Wir verlieren alles, St. Pölten kommt bis auf zwei, drei Punkte heran. Dann muss man natürlich nachdenken. Jetzt ist aber der Zeitpunkt da, wo wir für ihn da sein, ihn unterstützen müssen. Wir werden uns ein bisschen mehr einklinken ...

... und in der Kabine den Spielern ordentlich ins Gewissen reden?

Ja. Wir haben am Spieltag intern noch lange diskutiert. Zum Glück haben wir einen komfortablen Vorsprung von zehn Punkten. Auf diesen wollen wir uns aber nicht verlassen. Die Spieler müssen verstehen, dass sie Profis sind, in ihrem Job genauso hart arbeiten müssen wie jeder von uns in seinem. Ich will die richtige Einstellung zu ihrem Beruf erkennen. Das werde ich ihnen im guten Sinne mitteilen.