Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stürmer Bernd Gschweidl (am Ball) schoss am 26. August 2017 den WAC gegen St. Pölten zum Sieg © APA

Die Bilanz gegen St. Pölten kann sich sehen lassen. In sechs Duellen gab es drei Siege, drei Remis und ein Torverhältnis von 9:3. Und heute?

BERND GSCHWEIDL: Wir wollen unbedingt mit aller Macht diese Bilanz halten. Am besten mit einem Sieg. Trotzdem müssen wir enorm aufpassen, da meiner Meinung nach die Tabelle total täuscht. Viele denken zwar, dass St. Pölten kein BundesligaNiveau hat, aber das ist keineswegs der Fall. Genau solche Partien sind oft die gefährlichsten Matches. Das ist uns auch bewusst. Eine Mannschaft zu unterschätzen, kann jederzeit nach hinten losgehen.



Ist es gegen ein Schlusslicht eine Partie wie jede andere?

Nicht wirklich. Für uns ist sie extrem wichtig, da wir wissen, wenn wir gewinnen, haben wir einen Riesen-Vorsprung und hätten somit nicht mehr so einen großen Druck. Wir könnten viel befreiter und ruhiger aufspielen und hätten eben nicht mehr die ständigen Gedanken um den Abstiegskampf.



Der letzte Heimerfolg war am 26. August gegen die besagten Niederösterreicher. Und Sie haben damals den Siegestreffer erzielt. Ist so etwas im Hinterkopf?

Ja klar, an solche Partien denkt man immer gerne zurück. Das war damals ein richtig geiles Erlebnis für mich, gegen den Ex-Verein so knapp vor dem Schlusspfiff das entscheidende Tor zu machen. Vielleicht ist das ein gutes Omen für heute.



Aber Ihr letzter Treffer ist schon eine ganze Weile her – das war am 21. Oktober 2017. Ist derzeit irgendwie der Wurm drinnen?

Es ist keine leichte Situation. Es hängt sicherlich etwas vom System ab, das wir umgestellt haben. Auf der einen Seite stehen wir hinten sehr stabil, lassen wenig zu, das sieht man ja auch von den Resultaten her. Aber zugleich schießen wir seitdem weniger Tore, deshalb muss in Zukunft wirklich die ganze Mannschaft schauen, dass sie vor dem gegnerischen Tor mehr Chancen herausspielt und wir Stürmer müssen ihn einfach endlich wieder eiskalt reinhauen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das wieder gelingen wird.



Dabei sind Sie jetzt fitter als je zuvor, wie Sie selbst vor ein paar Wochen erzählt haben.

Stimmt, ich fühle mich schon die ganze Saison super, auch im Augenblick jetzt. Von dieser Seite passt es gut. Ein Tor kann natürlich schnell dazu führen, dass der Knoten platzt und ich bin mir sicher, dass die Offensive bald wieder öfter einnetzt.



Wie sieht es in puncto Vertragsverlängerung aus?

Bis jetzt hat es noch keine Gespräche deswegen gegeben.



Schon Angebote eingetrudelt?

Nein, gar nichts Konkretes.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.