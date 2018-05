Facebook

SOCCER - BL, Sturm vs Rapid © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Hans Oberlaender)

Seit zwei Jahren ist Günter Kreissl als Geschäftsführer Sport des SK Sturm im Amt. Der Wiener hat in dieser Zeit Werbung in eigener Sache betrieben, sehr gute Transfers getätigt und dem Klub Millionenerlöse durch Spielerverkäufe gesichert.

Dem wurde jetzt auch Rechnung getragen. Der unbefristete Vertrag mit dem 43-Jährigen wurde insofern geändert, als das ein Kündigungsverzicht bis 2020 ergänzt worden ist. Somit wird Kreissl bis zumindest Sommer 2020 bei den Grazern bleiben, der Vertrag aber auch im Nachhinein weiterlaufen, was bei einem befristeten Kontrakt nicht der Fall wäre.

"Ich blicke sehr positiv auf die bisherigen zwei Jahre beim SK Sturm zurück und freue mich darauf auch in Zukunft gemeinsame Wege zu gehen. Das Faszinierendste am SK Sturm ist für mich nach wie vor das außergewöhnliche Energiepotential dieses Vereins. Speziell die Begeisterung bei unseren Spielen gibt mir oft Kraft für die zu bewältigenden Aufgaben. Ich möchte mich an dieser Stelle bei unseren Fans für die Unterstützung und bei unseren Entscheidungsträgern für das erwiesene Vertrauen bedanken. Das wichtigste im ‚Tagesgeschäft Fußball‘ bleiben aber stets Leistung und Ergebnisse und nicht etwaige Vertragsverlängerungen. Von daher ist es mein größter Wunsch, dass alle Beteiligten voll fokussiert in die großen Herausforderungen dieser Woche gehe", sagt Kreissl.

Präsident Christian Jauk sagt: "Günter Kreissl hat mit seiner engagierten und leidenschaftlichen Art zu arbeiten unseren SK Sturm sportlich erfolgreich gemacht. Mit seinem sportlichen Know-How hat er in den letzten beiden Saisonen eine Mannschaft aufgebaut, die begeistert und sportlich erfolgreich ist. Mit seinem Sturmgeist hat er für Euphorie gesorgt. Ich freue mich im Namen der gesamten Sturmfamilie auch in Zukunft mit ihm zusammenzuarbeiten.“