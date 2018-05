Facebook

Sturm hat im Jahr 1996 den ersten Cup-Titel in der Vereinsgeschichte gewonnen. Bilder von Ihnen verraten, dass es ein sehr emotionales Ereignis war. Was ist damals in Ihnen vorgegangen?

Hannes Kartnig: Es war einfach nur grandios und geil. Wir haben den feinen Wienern gezeigt, dass auch wir Provinzler kicken können. Die Wunderwuzzis aus Wien haben schön geschaut, was die kleinen Grazer können. Ich habe dann alle am Schmäh gehalten, das hat mich richtig beliebt gemacht in Wien.

