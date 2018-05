Der SK Sturm gastiert heute um 16.30 Uhr in der 33. Bundesliga-Runde in Salzburg und baut auf James Jeggo, der gegen den Meister ein wahrer Erfolgsfaktor ist.

FUSSBALL: TIPICO-BUNDESLIGA / SK STURM GRAZ - SK RAPID WIEN © (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Spätestens nach den Erfolgen in der Europa League dürfte allen klar sein, dass Salzburg vier Doubles in Folge nicht aus Zufall in Österreich eingefahren hat. Mit einem Punktgewinn heute (16.30 Uhr) gegen den SK Sturm könnte die Mannschaft von Trainer Marco Rose zumindest den fünften Meistertitel in Serie vorzeitig fixieren. Das wollen die Grazer aber verhindern. „Klar geht es am Mittwoch um den Cuptitel, aber das Bundesliga-Spiel ist für uns genauso wichtig“, sagt James Jeggo. „Immerhin brauchen wir noch Punkte, damit wir den zweiten Platz in der Tabelle absichern.“

Sollte der Australier in der Startformation von Sturm stehen, würde das die Erfolgschancen für die Steirer mit Sicherheit erhöhen. Jeggo ist nämlich neben Christian Schoissengeyr (zwei Spiele, zwei Siege) der einzige Akteur im Sturm-Kader, der eine positive Bilanz (fünf Pflichtspiele, drei Siege, zwei Niederlagen) gegen Salzburg aufweisen kann. „Wenn man nur nach der Statistik geht, ist das mein Lieblingsgegner“, sagt der 26-Jährige lachend.

James Jeggo Geboren am: 12. Februar 1992 in Wien.

Staatsbürgerschaften: Australien, England.

Bisherige Profiklubs: Melbourne, Adelaide, Sturm (Vertrag bis Sommer 2018).

Leistungsdaten für Sturm: 69 Pflichtspiele, 1 Tor.

Als Mann für die großen Spiele darf Jeggo durchaus bezeichnet werden. Auf den Staubsauger im defensiven Mittelfeld kommt vor allem gegen die Topklubs wie Salzburg oder Rapid eine Menge zu. „Da heißt es, Zweikämpfe zu gewinnen und im Mittelfeld die Präsenz zu zeigen“, erklärt „Jimmy“, der zuletzt gegen Rapid als Torschütze in Erscheinung getreten ist – erstmals im 69. Pflichtspiel für Sturm.

Nicht nur deshalb schwärmt Sturm-Trainer Heiko Vogel von seiner Rückennummer 6. „Jimmy ist mein bester Balleroberer. Entweder er erobert den Ball oder sorgt dafür, dass wir ihn erobern. Er räumt alles weg und ist brutal wichtig für uns. Jimmy ist unheimlich smart, ehrgeizig und ein absoluter Vollblutprofi“, sagt der Deutsche mit strahlenden Augen. Dass er es geschafft hat, Jeggo zu einem Torschützen zu machen, will sich Vogel nicht auf seine Fahnen heften, „aber ich kann mir vorstellen, dass Jimmy in den nächsten Jahren ein Box-to-box-Spieler werden kann“. Nachsatz mit Augenzwinkern: „Dafür muss er aber bei uns bleiben, sonst wird er das nicht lernen.“

Titeljagd

Der Mittelfeldspieler zeigt sich geschmeichelt vom Lob, betont aber, dass noch keine Entscheidung darüber gefallen sei, ob er über den Sommer hinaus bei Sturm bleiben oder den Verein verlassen wird. „Es ist wirklich noch alles offen. Wichtig ist es jetzt erst einmal, dass wir diese Saison noch so erfolgreich wie möglich abschließen. Es macht mich stolz, wie wir uns in den vergangenen zwei Jahren entwickelt haben. Es wäre richtig geil, wenn wir mit unseren unglaublichen Fans einen Titel feiern könnten“, sagt Jeggo, der seine Position schätzt. „Ich war früher immer Box-to-box-Spieler, bin aber bei Sturm als Sechser entwickelt worden. Ich liebe diese Rolle, sie bringt all meine Stärken heraus. Wir haben so viel Qualität in der Offensive. Da ist es meine Hauptaufgabe, diesen Spielern den Rücken freizuhalten, die Mitte kompakt zu machen und ihnen möglichst viele Freiheiten zu ermöglichen.“

Mit seinem unbändigen Einsatz, seiner Einstellung, selbst in jeder Trainingsübung 100 Prozent zu geben, will sich Jeggo heute seine Statistik als Salzburg-Spezialist weiter aufschmücken und im Idealfall gleich am Mittwoch im Cupfinale nachlegen. Das würde auch seinem Gemüt guttun. Denn eines hasst Jeggo mehr als alles andere: „Verlieren!“